Volejbalisty čeká zápas proti hvězdným Polákům. ‚Každý tým se dá rozhodit,‘ říká trenér Hadrava

Čeští volejbalisté se pokusí překonat své basketbalové kolegy. Stojí před nimi totiž podobný úkol - pokusit se porazit úřadující mistry světa. Basketbalistům se to ve vzájemném souboji se Spojenými státy nepodařilo, volejbalisté se budou snažit zaskočit hvězdný tým z Polska. Rotterdam 15:52 16. září 2019

„Každý tým se dá rozhodit. Když budeme hrát dobře, dobře přihrávat a bude nám sedět servis, tak myslím, že s nimi můžeme hrát rovnocennou partii. Bude samozřejmě těžké udržet to celý zápas, ale myslím, že to zvládneme. Já bych ten zápas neodepisoval, ale musíme zahrát na vysoké riziko,“ řekl Radiožurnálu nejlépe bodující český hráč na turnaji Jan Hadrava.

Polsko vyhrálo poslední dva světové šampionáty a belgický trenér Vital Hayden má teď za úkol doplnit sbírku úspěchů o evropské zlato.

V týmu mu sice chybí zraněný Bartosz Kurek, ale poprvé má k dispozici někdejšího kubánského reprezentanta Leona, jednoho z nejlepších volejbalistů světa, který před dvěma roky získal polské občanství a teď je na první akci v dresu našich severních sousedů. Už tak velká síla Polska s jeho příchodem ještě narostla.

„Je to silný tým, který má třicet výborných hráčů, které může kdykoliv použít v nároďáku. Když se bavíme o Leonovi, tak to bude těžké, protože vysoko skáče, trefuje to razantně, i na servisu. Pokud proti nám nastoupí, tak to budeme muset ustát na přihrávce a samozřejmě se snažit to ubránit buď na bloku, nebo v poli,“ podotkl Hadrava.

„Je to hráč z trochu jiného patra, než jsem zvyklí. Ale když je dostaneme pod tlak, možné je všechno. Hlava dělá divy.“

Nápor na psychiku bude ale i na české hráče. Proti nim bude stát nejen extrémně silný soupeř, ale taky deset tisíc polských fanoušků. V Rotterdamu žije statisícová polská komunita. V hale Ahoy měli několikanásobnou přesilu i v zápase s domácím Nizozemskem

„Je to neskutečné. Jsem na to strašně zvědavý, prý to bude velký hukot. Myslím si, že se máme na co těšit. Určitě si to všichni užijeme, protože se nestává každý den, aby hrál člověk před takhle plnou arénou,“ těší se Jan Galabov.

Zápas Česka proti Polsku začíná v neděli ve 20.00, Radiožurnál ho přiblíží v reportážních vstupech.

Na #EuroVolleyM v Rotterdamu čeká na české volejbalisty nejen souboj s úřadujícími mitry světa z Polska, ale i bouřlivá kulisa. 10 tisic polských fanoušků v hale, proti jeden reportér @Radiozurnal1 . Živé vstupy začínáme ve 20:00. pic.twitter.com/djuhPKQYXR — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) September 16, 2019