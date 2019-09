Škoda prvního setu. Ale myslím si, že jsme skončili se vztyčenou hlavou, říká kapitán volejbalistů

Čeští volejbalisté prohráli s favorizovanými Srby 3:0 a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. Obhájcům bronzových medailí dokázali vzdorovat jen v prvním setu, kdy si připsali pět setbolů. Kapitán české reprezentace Jakub Janouch Radiožurnálu v rozhovoru řekl, že to asi byl nejdůležitější okamžik zápasu, protože od druhého setu byli Srbové opticky před českým týmem. Antverpy 21:55 21. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští volejbalisté prohráli s favorizovanými Srby 3:0 a na mistrovství Evropy končí v osmifinále | Foto: Virginia Mayo | Zdroj: ČTK/AP

Prohráli jste 0:3 na sety, ale výsledek rozhodně neodpovídá tomu, co jste předvedli na palubovce. Myslím, že i vy musíte říct, že Češi dnes proti Srbům hráli velmi dobře.

Škoda prvního setu. Tam jsme měli několik setbolů, měli jsme tam některé věci udělat v obraně lépe a vytvořit si situaci na útoku, abychom mohli set ukončit, což se bohužel nepodařilo. Ale ten poslední zápas si myslím, že jsme skončili se vztyčenou hlavou.

Bylo právě to, že jste nedokázali proměnit ani jeden ze setbolů, rozhodujícím okamžikem celého osmifinále?

Když to vezmu zpětně, tak to byl asi nejdůležitější okamžik, protože od druhého setu jsme na ně furt měli, ale už opticky byli nad námi, byli nad námi o pár bodíků a zkušeně si to hlídali. Jak říkám, mohlo to vypadat jinak, kdybychom první set vyhráli.

Hráli jste opravdu vyrovnanou partii s hvězdami světového volejbalu – Atanasijevićem, tahounem Perugie, Kovačevićem, který za Trento opravdu řádí. Řekl bych ale, že možná přemírou snahy jste se někdy dopouštěli dost zbytečných chyb. Byl i tohle ten rozhodující faktor, že jste nakonec nedokázali projít jako před dvěma lety přes Francii do čtvrtfinále?

Je to tak, že máme některé situace, které nejsou dobře nahrané, nebo není vhodná situace na řešení takového úderu. To jsou takové maličkosti, které tyhle týmy, které jsou na tom levelu – ať je to Polsko, Srbsko nebo sedm, osm týmů, které jsou před námi v žebříčku -, umí řešit. Taky udělají chybu na nahrávce, ale umí si pomoc. Zatím to nedokážeme udělat jako oni. A ta přemíra snahy, že chceme dát bod, vyústí v to, že ho ztratíme a naopak nakopneme soupeře.

Ve srovnání s Francií si myslím, že tenkrát jsme měli velkou slinu, protože Francouzi nebyli v optimálním rozpoložení, v optimální formě, co si pamatuji. Ngapeth byl zraněný, měl nějaké problémy, nastoupil v prvním zápase proti nám, my jsme ho poslali ze hřiště a cítili jsme šanci, protože jsme hráli výborně. Myslím si, že Srbsko nehrálo na té úrovni jako Francie, i když jsme první set hráli vyrovnaně. Furt si myslím, že si to pohlídali ve zbytku zápasu.

Na šampionátu skončíte nejlépe 13. Jak budete hodnotit těchto šest zápasů během deseti dnů?

Říkám, že poslední zápas jsme skončili se vztyčenou hlavou. Nicméně byly tam okamžiky v zápasech v Holandsku, kdy si myslím, že jsme to nezvládli trošičku v hlavě, že jsme se báli a nebyla to taková jízda – ona to nebyla jízda ani před dvěma lety.

Ale lidé si musí uvědomit, že ten šampionát byl pro nás těžší. Je to pro všechny týmy těžší, protože systém je rozšířený, je tady víc týmů a před dvěma lety nám stačili na skvělé sedmé místo dvě výhry. Letos máme dvě výhry a dá se říct, že jsme postoupili z posledního možného místa do play-off. To je ten velký rozdíl a o to to pro nás bylo těžší. Takže určitě si toho cením, ale je tam takové malinké ale u mě v hlavě.