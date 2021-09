Čeští volejbalisté na úvod mistrovství Evropy vyzvou doma Slovince. ‚Ohromně bojovný tým,‘ varuje trenér

„Tu hlavní část videa už jsme měli, teď si to ještě individuálně můžeme každý rozebrat na pokoji, protože to máme na svých zařízeních. Víme, kdo proti nám stojí, známe ty hráče už nějakou dobu; buď je sledujeme nebo jsme proti nim už měli možnost hrát,“ řekl pro Radiožurnál před těžkým startem mistrovství Evropy kapitán týmu a nahrávač Jakub Janouch.

„Není se ale čeho bát, jsme doma, musíme na ně vlítnout a uvidíme, co to přinese.“

Jeho spoluhráč univerzál Jan Hadrava zná z polské a italské ligy většinu základní setsavy soupeře. „Základní šestku znám z osmdesáti procent, dokonce loni v Civitanově jsem bydlel v bytě od Klemena Čebulja, který je ústředním smečařem Slovinců,“ prozradil osobní vazby Hadrava, který se z italské Serie A vrací do polské ligy Plus ligy.

Rozpis zápasů českých volejbalistů na ME 3. září: Česko - Slovinsko 4. září: Česko - Bělorusko 5. září: Česko - Bulharsko 7. září: Česko - Černá hora 9. září: Česko - Itálie

Ale Čebuljovi za nájem v Civitanově dlužen nezůstal a na hřišti se bude chtít soupeři vyrovnat. V to doufá i trenér Jiří Novák, který upozorňuje na sehranost Slovinců.

„Jedna z jejich silných stránek bude mentalita, protože ten tým spolu hraje relativně dlouho a má za sebou dobré výsledky, tudíž nemá důvod o sobě pochybovat. Ví čeho jsou schopni a půjdou do zápasu se zdravým sebevědomím,“ říká Novák.

Podle Nováka se nejedná o typický jižanský tým, který je schopen soupeře podcenit.

„Je to ohromně bojovný tým, který má skvělé individuality, nicméně nehrají takový volejbal, kde by si řekli ‚na tohoto stačí tohle, na toho tohle‘, pořád šlapou a nikdo si nedovolí polevit. Jsou výborní do obrany, v tom je jejich síla. Ta individuální kvalita je dobrá, budou mít tři dobré hráče na podání i tři do útoku, ale pracují i velice dobře jako tým,“ doplňuje Jiří Novák.

Zápas Česko - Slovinsko začne ve pátek ve 20.15. Celý ho uslyšíte v přímém přenosu na stanici Radioužurál Sport.