Musíme do toho šlapat na plný plyn. Třeba nebudou mít Srbové den, říká před osmifinále smečař Galabov

Čeští volejbalisté se navzdory komplikacím s přetíženým letadlem a čekáním na ranveji nakonec úspěšně přesunuli do Itálie. V Bari si poprvé vyzkoušeli halu, kde už v neděli sehrají osmifinále evropského šampionátu se Srbskem. Smečař národního týmu Jan Galabov v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, jak se mu s reprezentačními kolegy poprvé po přesunu z Makedonie trénovalo a také s čím musí nastoupit do zápasu proti favorizovanému celku. Bari (Itálie) 10:31 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smečar Jan Galabov povede české volejbalisty v neděli na evropském šampionátu proti Srbsku | Foto: Ivo Stejskal | Zdroj: ČTK

Jaký byl přesun do Itálie?

Bylo to trochu komplikované, protože v letadle jsme zjistili, že jsme přetížení. Když tam narvete sto volejbalistů i s vybavením, tak to není žádná sranda. Muselo se to logisticky vykomunikovat a po skoro dvou hodinách strávených na ranveji jsme úspěšné vzlétli a dostali se do cíle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si smečaře českých volejbalistů Jana Galabova po přesunu z Makedonie do Itálie

Pro velké volejbalisty nemůže být úplně příjemné strávit dvě hodiny ve stísněném prostoru letadla, ne?

Vůbec ne. Kdo ty letadla navrhoval, tak asi vůbec nebral v potaz normální velikost lidí. Místa tam opravdu není moc a je to pro nás trochu překážka.

Co říkáte na halu v italském Bari, není tady těžký vzduch?

Počasí a podnebí na jihovýchodě Itálie je podstatně horší než ve Skopje, kde jsme hráli před tím. Budeme se s tím muset vypořádat. Rozhodně to není něco, čím bychom se měli omlouvat.

Směřujete už přípravu na Srbsko nebo první trénink byl spíš o tom dostat se zpátky do tempa?

Trenér to má v hlavě určitě promyšlené a už v tréninku můžou být nějaké prvky, které odpovídají herní charakteristice Srbů.

Čím můžete Srbsko v osmifinálovém zápase překvapit?

Musíme do toho šlapat na plný plyn. Srbové mají papírově kvalitu lepší než my, ale určitě nejsou všemohoucí. Budeme dělat všechno naplno a může se stát, že zrovna nebudou mít den. Můžeme klidně vyhrát.