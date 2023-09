Nebyl to tým, který znám. Máme určitě na víc, hodnotí kapitán Zajíček evropský šampionát volejbalistů

„Mezi velkými týmy rozdíl ve skóre nebude, pět nebo šest bodů. Možná stačilo jen lépe podávat. Bylo tam hodně situací, kdy ubránili těžší míče v poli a disciplinovaně blokovali,“ říkal po prohře se Srbskem trenér národního týmu Jiří Novák.

Osmifinále si Češi prohráli sami, což potvrdil i blokař Adam Zajíček: „Je to v základních věcech, které umí top evropské celky zvládat a my v nich zaostáváme. Je to na každém z nás, jak se k té problematice postavíme. Je to jeden ze základních elementů, aby byl výkon perfektní.“

Čechům několikrát ve výměnách chybělo pár centimetrů. Mnohdy byly k vidění situace, kdy Češi jednoduchý míč místo k nahrávači přihráli tři metry od sítě. „Historie se moc neptá, jak to bylo. Měli jsme šance, které jsme ale nedisciplinovaností a ustrašeností nedotáhli,“ říká kouč Novák.

Češi tak po porážce 0:3 na sety končí v osmifinále s celkovou bilancí tří výher a tří porážek. „Rozhodně to bylo neúspěšné. Myslel jsem si, že budeme mít na víc. Osmifinále bylo zklamání a celkově jsme to nebyli my. Ten tým může hrát o úroveň až dvě lépe,“ zhodnotil evropský šampionát kapitán českého týmu Adam Zajíček.