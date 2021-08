České volejbalistky jsou blízko k postupu ze skupiny, soupeřky z Řecka porazily ve třech setech

České volejbalistky potřebují na mistrovství Evropy porazit Řecko. Zajímavý bude i souboj trenérů

„Musíme do toho najet od začátku, protože je to pro nás strašně důležitý zápas. Nemáme na co čekat, na co šetřit síly. Takže do toho půjdeme naplno,“ řekla Radiožurnálu Michaela Mlejnková.