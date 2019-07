Věříme si na každý tým, se kterým budeme hrát, říkají volejbalisté do 21 let před mistrovstvím světa

Po čtyřiceti letech si čeští juniorští volejbalisté vybojovali účast na světovém šampionátu do jednadvaceti let. Ten začne ve čtvrtek v Bahrajnu a dalších třech zemích. Národní tým, který sbíral úspěchy už v předchozích letech, věří, že uspěje i v jedenadvacítkách. Manáma 12:48 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po čtyřiceti letech postoupili čeští volejbalisté na světový šampionát hráčů do 21 let | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Když už máme medaile z Evrop, tak bychom chtěli nějakou medaili z mistrovství světa,“ říká sebevědomě Radiožurnálu směčař Lukáš Vašina. Ročník 1999 vyhrál evropský šampionát osmnáctiletých, přivezl stříbro z dvacítek, tak proč nemyslet na úspěch i na světovém šampionátu v závěru juniorské kariéry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští volejbalisté budou chtít završit úspěšné tažení mládežnickými kategoriemi i na světovém šampionátu hráčů do 21 let. Více si poslechněte v reportáži Petra Kadeřábka

„Myslím si, že největší síla byla v naší bojovnosti, jak jsme se o to rvali, a taky v tom, že jsme všechny Evropy a všechno odehráli úplně ve stejné sestavě. Sestava v podstatě byla neměnná,“ popisuje největší přednosti úspěšného týmu universál Marek Šotola.

Jenže udržet se mezi nejlepšími po celou dobu mládežnického věku, je nesmírně složité. I v minulosti dokázali čeští kadeti sbírat dílčí úspěchy na kontinentálních mistrovstvích, ale postupem času získávali soupeři systematickou prací navrch.

Tenhle tým ale věří, že je natolik silný, že může konkurovat těm nejlepším na světě i na poslední juniorské akci kariéry. „Myslím si, že vzhledem k tomu, že ještě hrajeme juniorskou kategorii, že to nejsou chlapi, tak může porazit kdokoliv kohokoliv. Favoriti jsou jasní, ale věříme si na každý tým, proti kterému budeme hrát,“ přidává další sebevědomé prohlášení s 204 cm nejvyšší člen národního týmu Marek Šotola.

„Družstvo si věří. Ukáže až první, druhý zápas, jak jsme na tom, protože tam budou i družstva, se kterými jsme se ještě nepotkali. Budu jenom rád, když to z nich bude čišet nebo stříkat tak, jako to je někdy na tréninku, ale až samotný šampionát nám ukáže, kam jsme se za ten rok posunuli my a kam soupeři,“ vyhlíží start šampionátu trenér Jan Svoboda. Ten začne pro jeho svěřence už ve čtvrtek soubojem s mistry Evropy z Ruska.