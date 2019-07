Čeští volejbalisté do 21 nastoupí proti Tunisku. Pro zachování šancí na postup musí vyhrát

Češi mají v hlavách hlavně koncovku první sady souboje s mistrem Evropy. Vedli nad Ruskem 21:16, pak ale soupeř otočil na 21:24 a set následně získal.

„To je sport. Nám se vyhodily dva míče, pak přišlo eso. Tlačili do nás a my jsme to prostě neustáli,“ řekl pro Radiožurnál kapitán Ondřej Piskáček. Hlavy dole měli Češi po utkání hodně dlouho a tak je jasné, co bylo hlavním úkolem trenéra Jana Svobody před dalším duelem skupiny.

„Moje práce je připravit družstvo na druhý zápas. Nebude to jednoduché, protože oni hráli dva a tři čtvrtě setu dobře a přesto prohráli. Potřebuju namotivovat družstvo, aby podalo stejný výkon. Se soupeřem jako je Tunisko, pokud budeme hrát stejně, tak to bude stačit na vítězství,“ věří Jan Svoboda a ono mu vlastně ani nic jiného nezbývá. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí první dva celky do bojů o konečně první až osmé místo.

Zbylé dva už si o medaile nezahrají a o ty Češi hrát chtějí. Musí tak v pátek bezpodmínečně porazit papírově nejslabší tým skupiny Tunisko a v sobotu se pokusit o senzaci v boji s největším favoritem šampionátu Íránem.

„Budeme hrát drze a uvidíme, co z toho vznikne,“ neláme si moc hlavu s taktikou Ondřej Piskáček. Zápas Česko Tunisko se hraje v Bahrajnu v pátek od půl jedenácté dopoledne českého času.