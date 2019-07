Naděje na postup žije. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství světa do 21 let Tunisko 3:0

Čeští volejbalisté ve druhém vystoupení na mistrovství světa hráčů do 21 let v Bahrajnu vyhráli. S Tuniskem si v pátek výběr trenéra Jana Svobody poradil 3:0 na sety a stále může pomýšlet na postup do další části turnaje.

Rífá 14:02 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít