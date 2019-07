K postupu na mistrovství světa musí čeští volejbalisté do 21 let vyhrát. V cestě stojí silný Írán

„Jsou tady ve skupině nejtechničtější družstvo. Výborně podávají. Každý hráč má dva až tři servisy. Utočí rychle na středu, výborně docházejí. Je to družstvo, které má minimum slabin. Rusové ale předvedli, že se s nimi hrát dá,“ popisoval pro Radiožurnál trenér Jan Svoboda, který viděl v hale v Bahrajnu na vlastní oči, jak Íránci podlehli v souboji s Ruskem 2:3 na sety a překvapení to bylo i pro jeho svěřence, kteří už odpočívali po vítězství nad Tuniskem na hotelu.

„Překvapilo mě to. Před dvěma lety mi přišlo, že ti Íránci jsou o level výš než my všichni tady. Zdá se, že už jsme je všichni tak nějak dohnali. Zápas to bude především o nasazení, jak do toho nalítneme,“ říká smečař Jan Svoboda. Íránci i přes prohru s Ruskem ale zůstávají pro duel s českým týmem favoritem.

Ročník 1999 mají opravdu nesmírně silný. Češi sice sbírali vavříny na evropských šampionátech mládežnických týmů a pomalu nakukují i do seniorských extraligových celků, ale Íránci jsou nejen mistry světa kadetů, ale několik z nich má už zkušenosti ze zahraničních angažmá

„Morez Sharifi hraje v italské A1 za Veronu. Ammirhossein Esfandiar zase vypadá jak ročník 1995 a docela do toho mlátí,“ poukazuje na největší zbraně íránského týmu Lukáš Vašina, ale i přesto všechno si Češi na svého dnešního soupeře věří

„Pořád říkám, že je to juniorská kategorie. Může se stát úplně cokoliv. Věříme si na Írán i na postup dál,“ burcuje universál Marek Šotola.

Zápas Česko - Írán začne ve 13 hodin českého času. Vítěz postoupí do bojů o první až osmé místo, poraženého čekají zápasy od deváté až šestnácté místo.