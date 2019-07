Čeští volejbalisté do 21 let si o medaile nezahrají. Na mistrovství světa podlehli Íránu 0:3

Čeští volejbalisté v závěrečném utkání v základní skupině mistrovství světa hráčů do 21 let v Bahrajnu prohráli s Íránem 0:3 a o medaile hrát nebudou. Výběr trenéra Jana Svobody bude v dalších bojích usilovat nejlépe o devátou příčku. Rífá (Bahrajn) 14:43 20. 7. 2019 (Aktualizováno: 15:33 20. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasů české volejbalové reprezentace do 21 let | Zdroj: FIVB

Češi s výjimkou druhého setu, který ztratili 18:25, drželi se soupeřem krok. První sadu prohráli 27:29, třetí 24:26. V konečné tabulce skončili na třetím místě a spolu s posledním Tuniskem budou ve druhé části mistrovství hrát maximálně o deváté místo. První Rusko a druhý Írán se představí v bojích o medaile.

Česká jednadvacítka startuje na mistrovství světa v samostatné historii teprve podruhé, předloni v domácím prostředí obsadila patnáctou příčku.

Československo se na šampionát probojovalo dvakrát. V roce 1991 bylo sedmé, o dva roky později získalo bronzové medaile.

Mistrovství světa volejbalistů do 21 let v Bahrajnu:

Skupina C:

Írán - ČR 3:0 (27, 18, 24), Rusko - Tunisko 3:0 (23, 17, 15).

Konečná tabulka:

1. Rusko 3 3 0 9:3 8

2. Írán 3 2 1 8:3 7

3. ČR 3 1 2 4:6 3

4. Tunisko 3 0 3 0:9 0