Volejbalisté přepisují na mistrovství světa historii, po výhře nad Tuniskem jsou poprvé ve čtvrtfinále
Čeští volejbalisté se na mistrovství světa postarali o historický úspěch, když v osmifinále porazili Tunisko 3:0 a poprvé v samostatné historii postoupili do čtvrtfinále turnaje. V něm ve čtvrtek narazí na lepšího z dvojice Srbsko - Írán.
Češi si postup ze skupiny zajistili ve čtvrtek vítězstvím 3:0 nad Čínou, kterým na dálku vyřadili brazilské obhájce bronzu. Do osmifinále se kvalifikovali ze druhého místa za Srbskem.
V osmifinále si pak poradili s Tuniskem 25:19, 25:18 a 25:23 a na šampionátu tak skončí nejhůře na osmém místě.
Do základní sestavy se vrátil uzdravený smečař Lukáš Vašina, který kvůli bolesti zad záhy odstoupil z předchozího zápasu proti Číně.
Po galapředstavení univerzála Patrika Indry z duelu s Čínou se tentokrát útočná síla českého týmu rozložila prakticky rovnoměrně mezi všechny hráče na kůlech. Indra zaznamenal 14 bodů, smečaři Vašina a Jan Galabov po třinácti.
Po dvou hladce získaných setech měli svěřenci Jiřího Nováka velké problémy ve třetí sadě, kdy prohrávali 14:19. Pak ale při Galabovově servisu otočili na 20:19 a koncovku zvládli. Druhý mečbol proměnil útokem Indra.