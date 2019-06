Nejúspěšnější mládežnický tým historie. Mladí volejbalisté chtějí uspět i na mistrovství světa juniorů

Po čtyřiceti letech postoupili čeští volejbalisté na světový šampionát hráčů do 21 let. Silný ročník, který vybojoval titul evropských šampionů v osmnáctkách a stříbro ve dvacítkách, chce uspět i za měsíc na mistrovství světa juniorů. Kladno 13:11 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po čtyřiceti letech postoupili čeští volejbalisté na světový šampionát hráčů do 21 let | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„I když máme nějaké medaile z Evrop, tak bychom chtěli i nějakou medaili z mistrovství světa. Že bychom tam jeli jen s tím cílem, že si jedeme jenom zahrát, odehrát skupinu a uvidíme, jak se umístíme, tak to by nemělo ani smysl trénovat. To bychom se rovnou mohli sejít na letišti a odletět tam,“ řekl Radiožurnálu smečař Lukáš Vašina a tak už takřka měsíc polyká společně s ostatními členy národního týmu tréninkové dávky, místo prázdnin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po čtyřiceti letech postoupili čeští volejbalisté na světový šampionát hráčů do 21 let. Více si poslechněte v reportáži Petra Kadeřábka

Rozhodně to pro úspěšný ročník není poprvé. „Myslím, že tak od patnácti. Ten úspěch to vždycky vynahradí, pak je euforie, gratulace od všech. To tomu hodně pomáhá,“ vysvětluje universál Marek Šotola, proč spolu mladí muži už čtvrtým rokem tráví po sezóně společné týdny v tréninku a následně při velkých a zatím pokaždé úspěšných akcích.

A není to jen kvůli úspěchům. „Kdybych letěl na dovolenou, tak si to neužiju jako tady s klukama, se kterými jsem tady už tři roky. Je to taková moje rodina, se kterou hrozně rád trávím čas,“ popsal Lukáš Vašina.

‚Šest týdnů nestačí‘

Jenže toho času, jak říká Lukáš Vašina, by spolu měli čeští volejbalisté trávit ještě víc. V jiných zemích fungují centralizované přípravy mládežnických kategorií a tak jsou třeba Francouzi, Belgičané, Poláci, Němci a další spolu celý rok a před vrcholem sezóny pak ladí formu intenzivně tři měsíce.

České volejbalistky po sedmi letech vyhrály Evropskou ligu, ve finále porazily domácí Chorvatky Číst článek

V Čechách jsou hráči juniorské kategorie během sezóny v klubech a reprezentačnímu trenérovi jsou k dispozici až necelé dva měsíce před šampionátem. „Šest týdnů před mistrovstvím světa nestačí. To vím, ale zase spoléhám na to, že to družstvo je dobré, že má nějaký zvuk a že se ho i ti soupeři bojí. Ale samozřejmě to musíme odmakat,“ uvědomuje si trenér Jan Svoboda a tak své svěřence žene do tělocvičny dvakrát denně a ti neodmlouvají.

Nakonec jsou na to zvyklý už od kadetů. „Když jsme měli ještě pana trenéra Zacha, tak už jsme si na to zvykli, že máme dopoledne tři, odpoledne tři. Tohle už nás asi nerozhodí,“ usmívá se jedna z největších hvězd týmu, 204 centimetrů vysoký Marek Šotola.

Na přípravu má tenhle jasně nejúspěšnější mládežnický tým české historie ještě necelý měsíc, mistrovství světa začne v Bahrajnu 18. července.