Volejbalisté vyřadili po výhře nad Čínou na MS favorizovanou Brazílii. V osmifinále je čeká Tunisko

Čeští volejbalisté postoupili do osmifinále mistrovství světa. V posledním utkání ve skupině zdolali svěřenci trenéra Jiřího Nováka Čínu 3:0 a postarali se o nečekané vyřazení brazilských obhájců bronzu, kteří v Manile prohráli ve třech setech se Srbskem. Hvězdou zápasu byl s 29 body univerzál Patrik Indra.

Foto: Francis R. Malasig | Zdroj: EPA / Profimedia

K postupu čeští volejbalisté potřebovali vyhrát bez ztráty setu. V koncovce první sady odvraceli setbol, ale získali ji 26:24. Další dva sety vyhráli hladce 25:19 a 25:18.

Ve skupině obsadili čeští reprezentanti vzhledem k horšímu poměru míčů druhé místo za Srbskem.

O postup do čtvrtfinále budou hrát v úterý 23. září s Tuniskem, které ovládlo skupinu A. Češi na mistrovství světa startují po 15 letech. Při předchozí účasti v roce 2010 vybojoval tým desátým místem nejlepší výsledek od rozpadu federace.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile:

Skupina H:

Česko - Čína 3:0 (24, 19, 18)

Rozhodčí: Cesare (It.), Macias (Mex.).

Sestava a body Česka: Bartůněk 2, Vašina 1, Zajíček 4, Indra 29, Galabov 11, Klimeš 10, libero Moník - Licek 3, Šotola 1, Benda, Polák. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Číny: Wang Pin 12, Wen C'-chua, Čang Če-ťia oba 7.

 

