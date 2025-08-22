Není konec, skupina může být zamotaná, neztrácí naději po prohře na úvod mistrovství světa Mlejnková
Česká ženská volejbalová reprezentace prohrála na úvod světového šampionát v Thajsku s Argentinou 1:3. Trenér českého týmu Janis Atanasopulos mluvil o nervózním projevu hráček.
Trenér české reprezentace Janis Atanasopulos mluvil konkrétně o prvních pěti bodech, ve kterých se nervozita projevila a byla vidět i v důležitých chvílích zápasu. Kapitánka Michaela Mlejnková popisovala, co hráčky vyvádělo z klidu. Byla to úporná, pohyblivá a obětavá defenziva Argentinek.
„Je to náročné v hlavě, hlavně se udržet v klidu. Bohužel nikomu z nás se to nedařilo. Musíme se podívat na video, co jsme dělaly blbě a poučit se z toho do dalšího zápasu,“ myslí si česká smečařka.
Poučení je určitě důležité, ale i tak postupové sny se hned po prvním utkání dostávají do oblasti teorie. Český tým má proti sobě Slovinsko a Spojené státy americké a postupují jen dva nejlepší
„Není konec, furt máme ještě dva zápasy. Naše skupina může být hodně zamotaná, protože Slovinky jsou kvalitní a Američanky jsme porazily. Tady jsou sice v jiné sestavě, ale to na tom nic nemění. Musíme to hodit za hlavu, poučit se z toho a bojovat dál,“ neztrácí naději Mlejnková.
Trenér Janis Atanasopulos vyčítal hráčkám, že odstoupily od agresivního podání. Po ztrátě koncovky druhého setu podle něj přestaly české volejbalistky tlačit na soupeřky servisem.
Smečařka Michaela Mlejnková zmínila ještě jednu okolnost. Zatímco při tréninku bylo v hale dusno a parno, při zápase v překlimatizované hale byla naopak velká zima.
„Byl to velký rozdíl. S tím bohužel nemůžeme nic udělat, musíme se s tím poprat. Nemůžeme se vymlouvat, že jsme kvůli zimě prohrály. Musíme se soustředit na další zápas, protože teď už to nemůžeme vrátit,“ říkala po nepovedeném vstupu do šampionátu kapitánka české volejbalové reprezentace Mlejnková.