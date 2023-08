Plážová volejbalistka Sluková chce pomáhat mladým. Nově tvoří pár s nadějnou Žolnerčíkovou

Před měsícem pětatřicetiletá plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková přišla o parťačku. Helena Havelková se z písku vrátila k šestkovému volejbalu. Teď už ale má zkušená hráčka a zároveň maminka dvouleté dcery Mayi novou spoluhráčku. Ostrava 14:26 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Nausch Sluková v akci. Čeká jí spolupráce s novou hráčkou | Zdroj: Sport Invest

„Ukončení kariéry jako plážové volejbalistky ze strany Helči mě zaskočilo. Chvíli mi trvalo, než jsem se zorientovala a zjistila všechny moje možnosti. Musela jsem si říct, jakým směrem se chci ubírat, aby mi to dávalo vnitřně ještě smysl. Přece jenom už mi není dvacet let a mám před sebou už jen pár let kariéry,“ popisuje Markéta Nausch Sluková.

Česká reprezentantka, která za kariéru vystřídala tři hlavní spoluhráčky, Kristýnu Kolocovou, Barboru Hermannovou a naposledy Helenu Havelkovou, nyní ale trochu upozaďuje vrcholné ambice. Do návratu po porodu investovala hodně a končit ještě nechce. Poslední roky kariéry chce smysluplně naplnit.

„Řešila jsem, abych roky zúročila nějak produktivně, a největší smysl mi dává to, že si k sobě vytáhnu nějaké mláďátko. Pomůžu mladé hráčce k přechodu z juniorské kategorie do profesionálního volejbalu. Chci pomoci zkušenostmi, nahranými body a také tím, že jsem hrála ve světě posledních patnáct let,“ přibližuje Sluková.

Mladá hráčka, která bude nastupovat vedle Slukové, už nějaké turnaje absolvovala. „Daly jsme se dohromady s jednadvacetiletou hráčkou Karin Žolnerčíkovou z Ostravy. Domluvily jsme se po odehrání jednoho spontánního turnaje v Polsku, že to spolu zkusme. Máme za sebou turnaj v Polsku, Rakousku a teď nás čeká v příštím týdnu turnaj v Brně. Pak vyrazíme pravděpodobně na mistrovství republiky. Karin ještě studuje na univerzitě v Americe, takže vyjednáváme s univerzitou, aby ji během podzimu pustila se mnou na nějaký challenger. Ještě úplně nevíme, jaký to bude,“ doplňuje Sluková.