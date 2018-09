Ve volejbalové extralize bude pomáhat jestřábí oko, mistři z Karlovarska výrazně obměnili kádr

Byla to rychlá volejbalová jízda až ke zlatu. V dubnu slavili v karlovarském klubu titul po pouhých čtyřech letech existence, a kdyby Karlovarsko pokračovalo v podobném tempu, snad aby se návštěvy jejich skromné haly báli i soupeři z Ligy mistrů. Zisk titulu dá slávu i sebevědomí, jenže paradoxně i mnohé vezme. A tak Západočeši vstupují do nové sezony s výrazně obměněným týmem.

'Poctivě dřeme a podařilo se to.' Před čtyřmi lety ještě klub neexistoval, teď Karlovarsko slaví titul Číst článek

„Vynucené to bylo právě titulem. Strůjci titulu jasně řekli, že chtějí zkusit jinou a lepší soutěž. Přesto jsou naše cíle jasné – chceme být v semifinále extraligy, do čtvrtého místa,“ řekl Radiožurnálu generální manažer Karlovarska Jan Meruna.

S mistry se před sezonou vždycky tak nějak automaticky počítá, v tomto případě stejně jako s dalšími týmy extraligové velké čtyřky.

„Myslím, že to bude jako v loňské sezoně, takže Liberec, Kladno, Karlovarsko a doufám, že tam budeme patřit i my,“ říká českobudějovický Petr Michálek na startu sezony.

Třeba i jedna z jeho smečí přinutí trenéry soupeře k využití extraligové novinky. Nejen ve fotbale je snahou zavést video, které bude okamžitě řešit sporné situace. Při televizních volejbalových zápasech bude poprvé k dispozici tzv. jestřábí oko.

„Jen to vítám, protože jak jsme omylní my, tak dělají chyby i rozhodčí. V tomhle směru budou ti, co budou hrát v televizi, tu výhodu, že budou moct potvrdit svou pravdu a vyvrátit rozhodnutí rozhodčí. Jsem jednoznačně pro video,“ pochvaluje si trenér liberecké Dukly Michal Nekola.

Volejbalová extraliga začne v sobotu večer pěti duely, v jednom z nich se v 18 hodin utkají dva favoriti - Kladno a České Budějovice.