Čeští volejbalisté se zkusí kvalifikovat na olympiádu. Obejít se musí bez Hadravy nebo Džavoronoka

„První nás čekají Němci, pak Belgičani a nakonec Slovinci – vicemistři. Chtěli bychom postoupit do semifinále. To je náš první cíl. Základ pro nás je určitě agresivní servis, který je základem moderního volejbalu, omezit počet chyb, to je druhá věc, která limituje mančafty, které prohrávají. Takže dobrý servis a menší počet chyb,“ vypočítal Radiožurnálu trenér národního celku Michal Nekola nejen soupeře, ale taky způsob, jakým by mohl jeho tým uspět.

Do Berlína ale Češi neodjeli v kompletní sestavě. Chybí smečař Donovan Džavoronok, zranil se nejlépe bodující hráč týmu ze zářijového mistrovství Evropy Jan Hadrava a den před odjezdem vyřadil zánět kolenní šlachy i dalšího universála Michala Fingera.

„Dostali příležitost zase mladí kluci, kteří tady nebyli. Ta dravost a chuť tam je velká a musíme to teď předvést na hřišti. Nebude to jednoduché, protože hned v zahajovací utkání hrajeme s Německem, které je v domácím prostředí kompletní. Určitě to nepořádají proto, aby vypadli ve skupině. Takže první zápas nám hned ukáže zrcadlo, jak jsme na tom,“ dodal Nekola.

Německu v domácím prostředí nebude chybět žádná hvězda, včetně universála Györgyho Grozera, který platí za hráče s nejtvrdším servisem na světě. Právě jemu měl sekundovat Jan Hadrava, který na evropském šampionátu sázel soupeřům jedno eso za druhým.

„Mě hodně mrzí zranění Honzy Hadravy, protože to byl vždycky platný hráč na hřiště a taková nepsaná osobnost i do kabiny,“ vyzdvihuje další přednost Jana Hadravy Radek Mach.

Blokař Českých Budějovic naopak hlásí návrat do národního týmu. Před časem ukončil reprezentační kariéru, teď se ale dlouho nenechal od Michala Nekoly přemlouvat. Vidina účasti na olympijských hrách je pro něj obrovská motivace. „Můj splněný dětský sen. Myslím si, že ve sportu nic víc než olympiáda už není,“ dodal Mach.

Pokud si bude chtít Radek Mach tenhle sen splnit, musí Češi skončit ve skupině do druhého místa a pak vyhrát semifinále i finále. První zápas skupiny odehrají Češi proti Německu od 19.30.