Mám rád, když je na mně zodpovědnost, raduje se hrdina zápasu s Čínou Indra

Čeští volejbalisté na mistrovství světa porazili Čínu 3:0 na sety a ze druhého místa ve skupině prošli do osmifinále. Postupovou výhru uhráli i bez hlavního smečaře Lukáše Vašiny, který kvůli zranění plotýnky odstoupil hned v úvodu zápasu. S asijským týmem strávili Češi na hřišti jen hodinu a čtvrt a pak už mohli slavit.

Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Mečbol proměnil Marek Šotola, který vytloukl čínský blok. Byl to přitom jeho jediný bod v utkání, protože hlavním hrdinou zápasu byl jiný univerzál - Patrik Indra - ten zapsal 29 bodů, takže se postaral o více než třetinu produkce českého týmu.

Poslechněte si, jaká byla nálada v národním týmu před zápasem, kde šlo o všechno

„Kdo mě zná, tak ví, že mám rád, když je na mně zodpovědnost a dostávám spoustu nahrávek. Hodně se v tom vyžívám a tohle bylo jedno z nejlepších vystoupení v národním týmu. A doufám, že to takhle bude pokračovat,“ radoval se po zápase hrdina utkání Indra.

Po zápase přiznal, že Čechům zamotala hlavu nečekaná výhra Srbska nad Brazílií 3:0. V tu chvíli totiž Novákovi svěřenci mohli vyřadit právě Jihoameričany, ale potřebovali vyhrát nad Čínou bez ztráty setu.

Přitížilo se nám

„Počítali jsme s tím, že Brazílie porazí Srbsko a nám budou stačit dva sety. Po tréninku jsme zjistili, že tomu tak nebude a musíme vyhrát 3:0. Nebudu lhát, trošku se nám přitížilo. Odpolední odpočinek nebyl příjemný. Hlava nešla vypnout. Čekání bylo dlouhé. Hráli jsme až v devět hodin,“ líčí atmosféru v národním týmu Indra.

Ani pozdní začátek české volejbalisty nezastavil a teď se můžou chystat na osmifinále proti Tunisku. To překvapivě vyhrálo skupinu A s Íránem, Filipínami a Egyptem. Podle bývalého reprezentanta Jana Štokra Češi dostali hodně hratelného soupeře.

„Los je k nám nejvíce milosrdný, co to jen šlo. I hráči to musí tušit. Nedostávají někoho z top špičky. Tunisko hraje trochu jiný volejbal, ale jako soupeř jsou nejsnadnější,“ věří Štokr národnímu týmu.

Osmifinále mistrovství světa odehrají čeští volejbalisté s Tuniskem v úterý dopoledne středoevropského času.

