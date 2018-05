Dva zápasy, dvě výhry. České reprezentace hnala za vítězstvím plná hala dětí

Pražský Podvinný mlýn se v sobotu proměnil na místo s největší koncentrací volejbalových hráčů a fanoušků. Kapacita haly 1200 diváků byla více než naplněna. Na tribunách totiž vedle tradičních fanoušků povzbuzovali také mladí volejbalisté od 6 do 15 let. Část z takřka devíti set účastníků se vydala nejen povzbuzovat ženskou i mužskou reprezentaci v zápasech Evropské ligy, ale taky sbírat zkušenosti. Praha 14:55 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mužská volejbalová reprezentace | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Koukat se na českou reprezentaci je úplně jiné z pohledu hráče, kterému je 14. Takže mě to dál jen posouvá, dává mi to určitý vzor,“ popsal radiožurnálu jeden z fanoušků.

Českým volejbalistkám nevzalo v Evropské lize set ani Slovensko Číst článek

Téhle podpory si užívaly i samotné reprezentantky, které deklasovaly Slovenky 3:0 na sety. „Vždycky je to s dětma příjemnější, že je plná hala a děti to baví. Jsme rádi, děláme to kvůli nim. Jsem ráda, že se nám to povedlo vítězně, aby viděly, jaká je to zábava, když se daří. Jsme rádi, že nás přicházejí podporovat,“ popsala za všechny libero Veronika Dostálová.

Fanoušci po výhře dívek zůstali i na zápas mužů, což reprezentantům velmi pomohlo. Čeští volejbalisté v zápase se Španělskem totiž bojovali o výhru hlavně ve čtvrtém setu v dramatické koncovce a podle Michala Fingera by to bez podpory fanoušků vítězství českých barev neskončilo

„Atmosféra mohla za to, že první dva sety byly pro nás tak jednoduché, protože Španělé se podle mě báli. To je zásluha hlavně fanoušků, kteří to vydrželi po celou dobu a táhli nás v té ohromné koncovce za vítězstvím,“ myslí si Finger.

Obě české reprezentace mladým volejbalistům poděkovaly za podporu výhrami a nalákaly je na další souboje, které je čekají v Evropské lize už příští týden.