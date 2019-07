„Bude to výzva. Hrát proti Brazilcům je vždycky čest. Výzva i čest,“ neskrývá nadšení blokař českého týmu Josef Polák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Výzva i čest.‘ Volejbalové reprezentanty do 21 let čekají před mistrovstvím světa zápasy s Brazílií

Aby také ne. Brazílie byla ve finále posledních pět světových šampionátů mezi seniory a čtyř olympijských turnajů. Z velké akce odjeli naposledy bez medaile v roce 2000 a podobné výsledky má i juniorský celek hráčů do 21 let. Navíc v tom aktuálním je už několik hráčů, kteří nakoukli i do seniorské reprezentace.

„Jak říkal už kolega, že to bude výzva, tak ještě větší výzva to bude vzhledem k tomu, že jsem viděl pár hráčů hrát za brazilské áčko. O to víc se na to těšíme,“ říká kapitán českého týmu Ondřej Piskáček.

Naskýtá se tak otázka, proč tým ze země, kde se hraje nejlepší volejbal na světě, přijede pár dnů před šampionátem právě do Česka. Navíc Brazilci sami o utkání s českým výběrem velmi stáli. Odpověď je celkem jednoduchá. Český tým ročníku 1999 sbírá vavříny ne všech akcích už od kadetů. Má zlato z evropského šampionátu do 18 let i stříbro z loňska z dvacítek. Zájem o to, zahrát si z českými juniory, je i proto velký.

Volejbalistky podlehly v pětisetové bitvě Kanadě a prestižní Ligu národů si nezahrají Číst článek

„Je to i trošku zvuk toho mužstva. Když jste neúspěšní, tak o vás samozřejmě moc zájem není, to je jasné. Ozvali se nám i mistři světa Íránci a chtěli přijet, chtěl přijet i Egypt. Nakonec jsme se dohodli s Poláky, kteří nás pozvali, a jsem rád, že se povedla Brazílie. Hrajeme s mužstvy, která se jako my připravují na mistrovství světa a patří k užší světové špičce,“ uvědomuje si trenér Jan Svoboda.

Samotní hráči si ale tyhle důvody moc nepřipouští a hledají spíš jednodušší vysvětlení toho, že si brazilský tým vyžádal k zápasům právě je.

„Myslím, že chtějí odčinit poslední prohru ze zápasu proti nám, kdy se nám povedlo porazit je 3:2,“ usmívá se Josef Polák.

Brazilci odehrají v českým týmem tři zápasy a všechny v kladenské Městské hale. První už v pátek od 18.00.