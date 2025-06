Kdyby to někdo řekl před turnajem, bereme to všema deseti, těší Valkovou výkon volejbalistek v Lize národů

Prohrou 1:3 na sety s Německem zakončily české volejbalistky úvodní turnaj Ligy národů v Riu de Janieru. Přesto z Brazílie odletěly spokojené, protože ze čtyř zápasů dokázaly polovinu vyhrát. Navíc porazily i finalistky loňských olympijských her ze Spojených států amerických. Rio de Janeiro 16:23 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České volejbalistky v zápase Ligy národů s Německem | Foto: Letycia Miller | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst

„Myslím, že kdyby nám to řekl někdo před turnajem, tak to bereme všema deseti,“ brala by reprezentační nahrávačka Kateřina Valková nejenom vítězství nad stříbrnými medailistkami z Paříže.

Vždyť Češky porazily i Jižní Koreu, vyrovnaně hrály s Němkami, nad jejich síly byla jenom Brazílie. Takže po prvním ze tří turnajů v základní fázi Ligy národů Češkám patří desáté místo a bezpečně se před akcí v Asii drží uprostřed tabulky.

„Ještě jednou bych chtěla říct, že jsem strašně pyšná na celý tým, jak jsme to tady celý týden zvládly. A určitě budeme doufat, že v Hongkongu nám to vyjde ještě trošku líp,“ vyhlíží další zápasy Ligy národů Valková.

„Rozhodují malé detaily. Liga národů je pro nás novinkou, pořád se učíme. V Hongkongu musíme zkvalitnit zejména obranu a zároveň budu po holkách chtít, aby byly agresivnější na podání,“ navázal na nahrávačku Valkovou reprezentační trenér národního týmu Jannis Athanasopoulos, který už vyhlíží utkání s Čínou, Bulharskem, Thajskem a Japonskem. To Ligu národů vede bez ztráty setu, Čínu zase Češky nikdy v historii neporazily.

„Síly se vždycky musí najít. Nejsou to zápasy, které hrajeme každý den, takže chuť takovéhle zápasy hrát je velká. Myslím si, že v hlavách jsme v tomhle silné, že chceme bojovat a užívat si ty zápasy co nejdéle,“ ví reprezentační libero Veronika Dostálová.

Osm nejlepších národních týmů postoupí do vyřazovací fáze Ligy národů, poslední elitní soutěž opustí. Turnaj v Hongkongu začne 18. června.