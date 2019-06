My jsme ti, kteří chtějí postoupit, netají ambice ve Zlaté evropské lize trenér českých volejbalistů

Vyhrát druhým rokem znovuzavedenou Evropskou ligu a postoupit do Světové ligy, takový je sen českých volejbalistů. Český tým si svou výkonností zatím zajistil účast v nejvyšší, takzvané zlaté kategorii. Za krátkou dobu si soutěž získala velkou prestiž. Záporoží 14:01 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští volejbalisté okolo trenéra Nekoly | Foto: Ota Bartovský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Je to jediná šance, jak se do Světové ligy dostat. Pravda je, že každý tým a každá země k tomu přistupuje trochu jinak. Některé týmy obehrávají mladé hráče, některé chtějí postoupit dál a my jsme ti, kteří chtějí postoupit,“ prohlašuje bez vytáček trenér české reprezentace Michal Nekola.

Wartburgy i malé letiště. Volejbalisty čeká další zápas Zlaté evropské ligy v ukrajinském Záporoží Číst článek

Jeho svěřenci ztrácí v tabulce na vedoucí Bělorusko jeden bod, a protože do finálového turnaje postupuje pouze vítěz skupiny, nesmí si dovolit v posledních dvou zápasech – ve středu na Ukrajině a v sobotu ve Finsku – jakoukoli ztrátu a ještě doufat, že Bělorusové alespoň jednou zaváhají.

„Pro nás jako pro hráče je velice důležité, abychom dokázali, že v Evropě patříme mezi lepší týmy a probojovali se do Světové ligy. Loni jsme byli velice blízko, uteklo nám to až ve finále, což byla obrovská škoda, ale zkusíme se tam probojovat i letos,“ řekl Radiožurnálu smečař Adam Bartoš.

Mladý tým, úspěšná budoucnost?

V minulých letech usiloval národní tým o účast v prestižní Světové lize několikrát, ale při postupné generační obměně se to nedařilo. Po konci reprezentační kariéry někdejších opor Jana Štokra, Davida Konečného, Aleše Holubce, Martina Kryštofa a dalších se zdá, že se složení národního týmu ustálilo a výběr trenéra Nekoly má před sebou úspěšnou budoucnost.

Kam přijede, sbírá trofeje. ‚Když v Dinamu prohrajete, musí vám vynadat,‘ vypráví Helena Havelková Číst článek

„Myslím, že máme velkou budoucnost. Tým máme mladý, a i když hráči nejsou věkem dvakrát staří nebo zkušení, tak mají velkou kvalitu, což potvrzují. Hrají v nejlepších soutěžích a hrají tam dobře,“ myslí si teprve devatenáctiletý Jiří Srb, zástupce úplně nejmladší generace reprezentantů, která teprve nakukuje do týmu seniorů.

A to má ještě trenér Nekola pro další roky v záloze cennými kovy ověnčené juniory, kteří se chystají na světový šampionát hráčů do 21 let.

I pro ně budou ve středu večer čeští volejbalisté bojovat na Ukrajině o udržení šance na celkové vítězství v European Golden League, potažmo postup do Světové ligy. Zápas začne v 19 hodin a Radiožurnál ho bude přibližovat v reportážních vstupech.