Volejbalisté Českých Budějovic slaví mistrovský titul. Ve finále porazili Lvy Praha poměrem 3:1 na zápasy

Volejbalisté Českých Budějovic získali jedenáctý extraligový titul. Ve čtvrtém finále porazili obhájce zlata Lvy Praha 3:2 po setech 25:21, 22:25, 25:17, 24:26 a 17:15. Sérii vyhráli 3:1 na zápasy. Hostům nepomohlo ani 29 bodů univerzála Davida Kollátora. Jihostroj se na domácí trůn vrátil po pěti letech a upevnil si pozici nejúspěšnějšího týmu v historii samostatného Česka. České Budějovice 21:53 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalisté Českých Budějovic slaví mistrovský titul | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Před rekordní návštěvou, která zřejmě přesahovala oficiální údaj 2500 diváků, domácí v úvodu zápasu přehrávali Lvy v útoku a sami výborně bránili. Dostali se do vedení a výrazně lépe vstoupili i do druhého setu, do něhož trenér Juan Manuel Barrial místo Davida Kollátora, jenž byl v první sadě čtyřikrát zablokovaný, od začátku poslal Caseyho Schoutena.

Zápas plný zvratů

Domácí vedli 18:12, ale Kollátor se tou dobou vrátil na palubovku a odehrál nejlepší pasáž v zápase. Najednou se českobudějovičtí hráči vytratili. Ještě vedli 21:19, ale pak Lvi pěti body za sebou otočili a následně vyrovnali skóre.

Jednou budou děti vzpomínat, jak Šelmy vyhrály extraligový titul, říká volejbalistka Šmídová Číst článek

Třetí dějství patřilo podobně jako v úterý v Praze jednoznačně Jihočechům, ale ti znovu vedení 2:1 na sety ve čtvrté sadě nepotvrdili. Prohráli ji ve vyrovnané koncovce. Jenže do tie-breaku tentokrát vstoupili výrazně lépe. Strany se měnily za stavu 8:4 v jejich prospěch, pak vedli 13:10 a 14:12. Pražané třemi body za sebou otočili na 15:14, ale mečbol neproměnili a Českým Budějovicím patřily i další dvě výměny. Nejdříve zablokovali Kollátora a na závěr hostujícího smečaře Oskara Madsena.

Jihostroj táhl Okolič

Domov je tam, kde jste mezi svými. Australští krajané si kus své vlasti uchovávají díky Sokolu Číst článek

Celkem Jihočeši ve čtvrtečním čtvrtém finále nasbírali 20 bodových bloků. O sedm z nich se postaral středový hráč Aleksandar Okolič, o něhož se domácí nahrávač Eduardo Carísio často opíral při útočných kombinacích. Celkem srbský blokař zapsal 21 bodů a byl nejproduktivnějším hráčem domácích.

Nejlepším hráčem utkání byl ale vyhlášen bulharský smečař Kalojan Balabanov, jenž ke třinácti bodům přidal řadu skvělých zákroků na příjmu i v obraně.

Odplata za loňskou porážku

Volejbalisté Jihostroje odmítli rozhodující pátý duel a Lvům oplatili loňskou finálovou porážku. Vítězové základní části z Prahy byli ve finále potřetí za sebou, v titul proměnili jen loňskou sérii. V sezoně 2021/22 podlehli Karlovarsku.