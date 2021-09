‚Tohle je italské léto.‘ Mistry Evropy se stali volejbalisté, volejbalistky i fotbalisté

Po 16 letech má Itálie volejbalové mistry Evropy a díky ženám slaví zlatý double. Pod vedením nahrávače Simona Giannelliho, jenž po finálové bitvě proti Slovincům převzal nejen zlatý pohár, medaili a šek na půl milionu eur, ale i cenu pro nejužitečnějšího hráče šampionátu, pokračují volejbalisté v úspěšném období pro celý italský sport. Navázali na fotbalovou reprezentaci, povedené olympijské hry či čerstvý triumf cyklisty Filippa Ganny. Řím 13:54 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po 16 letech má Itálie volejbalové mistry Evropy | Foto: Czarek Sokolowski | Zdroj: ČTK / AP

„Další mistři Evropy! Tohle je italské léto,“ gratuloval volejbalové reprezentaci fotbalový kouč Roberto Mancini, který před dvěma měsíci slavil se svým týmem ve finále Eura výhru na penalty nad Anglií.

Roberto Mancini

@robymancio C A M P I O N I D'E U R O P A🇮🇹



Questa è un'estate italiana!



Grandi ragazzi!!!!

#EuroVolleyM 950 10187

„Radost, která bere dech. Itálie po 16 letech vyhrála i mužské EuroVolley. Kouzelné léto ‚modrého‘ sportu. Emoce jsou nekonečné,“ přidal se sprinter Lamont Marcell Jacobs, který 1. srpna v Tokiu senzačně vyhrál běh na 100 metrů.

Na odložených olympijských hrách v Tokiu Itálie posbírala deset zlatých a dohromady 40 medailí, což byl nejvyšší počet v její historii. V neděli odpoledne na šampionátu v Belgii uhájil Ganna trůn pro nejlepšího světového časovkáře a večer pak v bouřící hale v Katovicích přispěli k italské radosti svěřenci Ferdinanda de Giorgiho.

Mladý výběr v čele s Giannellim dvakrát dohnal ztrátu setu a ve strhující bitvě udolal Slovince. Stejně jako v ostravské základní skupině.

„Nepochyboval jsem, že bych s tímto týmem mohl dosáhnout až na vrchol. Splnili jsme si všichni sen. Já se nikdy nevzdávám, to je to, co rád dělám,“ řekl pětadvacetiletý nahrávač Giannelli, jenž od nové sezony vyměnil Trentino za Perugii.

Už měl evropský bronz z roku 2015, stříbro o rok později z olympijského turnaje v Riu de Janeiru a v neděli v katovické hale Spodek dosáhl se svými mladými vrstevníky na zlato.