Namixované zkušenosti s mládím. Trenér volejbalistů si před mistrovstvím Evropy pochvaluje sestavu

Čeští volejbalisté odlétají na mistrovství Evropy. V týmu Jiřího Nováka nechybí nikdo z elitních hráčů.

„Těším se moc a jsem rád, že jsem zapadl zpátky do týmu. Těším se, že ukážeme dobrý volejbal, postoupíme ze skupiny a že se na nás bude hezky koukat. Měli bychom to směřovat na postup ze skupiny, pak se stane, co se stane. Jsme na tom dobře, ale nechci předbíhat,“ přibližuje Radiožurnálu Sport plány Donovan Džavoronok.

Tahle slova ale nejsou jen takové plácnutí do větru. Trenér Jiří Novák měl pro nominaci k dispozici všechny hráče. Nikdo neodmítl reprezentovat, nikdo není zraněný.

„Myslím, že máme hodně silnou sestavu. Máme to namixované zkušenosti s mládím, na papíře máme hodně silný tým. Teď to musíme přenést do reálu a uvidíme, co z toho bude,“ potvrzuje ambice universál Marek Šotola, který patří k ročníku 1999, který získal v mládežnických kategoriích zlato a stříbro z mistrovství Evropy.

Hlad po úspěchu

Teď on a jeho vrstevníci, doplnění o zkušené Jana Hadravu, Milana Moníka, Adama Zajíčka, Jakuba Janoucha a další, mají hlad po úspěchu i mezi seniory.

„Ten hlad je velký, protože Česko nebere ve volejbalovém světě nikdo moc vážně. Všichni, co odlétáme na Evropu, chceme ukázat, že by bylo fajn, kdyby nás okolní svět začal brát vážně. Náš národní tým se v posledních letech hodně zvedl a můžeme dokázat velké věci,“ věří smečař Lukáš Vašina.

Tým se bude na šampionátu opírat hlavně o vyrovnanost celého kádru. Silná a vyrovnaná lavička ale nemusí podle trenéra Nováka s sebou nést jen pozitiva.

„Trošičku jsem z toho rozpolcený, protože všichni hráči jsou ze svých týmů zvyklí hrát a ta pozice střídajícího jim moc nejde. Nejsou zvyklí na roli střídačů, ale aby tým fungoval, tak se s tou rolí musí kluci smířit. Vyhrajeme jako tým a prohrajeme jako tým,“ říká trenér reprezentace Jiří Novák.

Češi vstoupí do šampionátu ve čtvrtek zápasem proti úřadujícím vicemistrům světa Polákům.