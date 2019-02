Volejbalistka Svobodníková hraje za Brno extraligu a do toho rozvíjí kariéru interiérové designérky

Po osmi letech v zahraničních soutěžích se volejbalistka Ivona Svobodníková vrátila do rodného Brna, kde hraje extraligu za tým Šelem. Tento klub upřednostnila před mateřským Královým Polem i proto, že jí umožňuje rozvíjet nesportovní kariéru. Sedmadvacetiletá sportovkyně totiž začíná pracovat jako interiérová designérka. Tak trochu ji k této volbě nasměrovalo její první zahraniční angažmá, když ve dvaceti letech odešla do Švýcarska. Brno 14:18 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalistka Ivona Svobodníková | Foto: Repro YouTube

„Hodili mě do bytu, kde byla postel a stůl. Dvacetiletá holka, co teď? Tam to bylo děsné v tom, že člověk neví, do čeho jde. Neměla jsem tam televizi, ani internet, počítač se mi rozbil. Fakt to bylo hrozný,“ popisuje pro Radiožurnál volejbalistka Ivona Svobodníková momenty na startu své zahraniční kariéry, které ji postupně nasměrovaly k interiérovému designu.

„Doteď z toho mám traumata, v jakých bytech jsem žila. Říkám tak to ne teda, něco s tím udělám. K interiérovému designu jsem se dostala úplnou náhodou. Jednou jsme byly s kámoškou a ona potřebovala vybavit byt. A já říkám tyjo tohle by se hodilo, tohle tohle… Tak jsem si řekla, že mě to baví a našla jsem si možnost, jak to skloubit.“

Sezony tak bývalá reprezentantka trávila postupně ve Švýcarsku, Francii a Německu, přes léto se připravovala na život po vrcholové kariéře.

„Ještě když jsem hrála úplně profesionální volejbal, tak jsem jezdila studovat do Prahy. Byla to taková dobrá možnost, jak skloubit profesionální volejbal aspoň s něčím v oboru.“

Na jaře loňského roku dohrála Svobodníková v Německu bundesligovou sezonu a nové angažmá už nehledala. Namísto toho se vydala hledat zaměstnání. Uvažovala asi takto:

„Už mě to nějak nebere, tak prostě zkusím něco nového. Uvidím… Já jsem taky nevěděla, jestli mě to bude bavit práce. Díkybohu za to, že mě to bavilo. Jsem ráda, že jsem to zkusila, že vím, jak funguje normální život.“

Firma, ve které Svobodníková pracovala v Německu, má pobočku i v Brně. Na začátku letošního roku se tak vrátila do rodného města a posílila extraligový tým Šelem. Ten je založený na tom, že hráčkám umožňuje vedle tréninků také pracovat nebo se starat o děti. To sedmadvacetileté hráčce vyhovuje.

„Zásadní je rovnováha – kdy přestat, jestli se člověk vrátí do normálního života, nebo to potáhnout do té čtyřicítky, což si nedokážu osobně představit. Proto si myslím, že teď je věk akorát, abych začala někde pracovat. Protože lidi, se kterými jsem pracovala v Německu, byli stejně staří a třeba už začínali kariéru.“

Volejbalistky se hraním v zahraničí nemůžou zajistit do konce života, jako se to může podařit třeba fotbalistům. Vydělat si velké peníze jde třeba v Itálii nebo Rusku, má to ale rizika.

„Samozřejmě můžete jít do Itálie, kde dostanete velký balík. Je tam riziko, že ho nedostanete. Když dostanete tři výplaty, nebo polovinu výplaty, je to třeba stejné jako v Německu. Je to o štěstí,“ říká volejbalistka brněnských Šelem Ivona Svobodníková, která se už na sportovní štěstí dál spoléhat nechce.