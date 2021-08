Domácí Bulharky zaskočily české volejbalistky výškou, v play-off čeká reprezentantky Turecko

Český tým skvěle rozehrál první set. Proti domácím Bulharkám hrál odvážně a také si jako první vypracoval setbol. Ten ale nevyužil a to ho zcela zlomilo. Pak už byly Bulharky, které v útoku vedla důrazná Vasilevová, jasně lepší. Smečařka Andrea Kossányiová popisovala okamžiky, kde Bulharky nedokázaly zastavit český útok.

„První set jsme na ně najely, nebylo to z naší strany špatné, snažili jsme se. Ony musely, my jsme nemusely, takže jsme si to užívaly. Mají ale větší zkušenosti, takže ta koncovka cinkla pro ně. Jsou také trochu vyšší než my," zmínila Kossányiová výškovou převahu, která opravdu hrála v tomto utkání rozhodující roli.

Bulharský blok byl tak vysoko, že české smečující volejbalistky nedokázaly dostat míč na druhou stranu sítě. Přestože český tým dva poslední sety ztratil 12:25 a 19:25, Andrea Kossányiová zklamaná nebyla. „Předváděly jsme dobrý volejbal a nemáme se za co stydět.“

Bolokařka Pavlína Šimáňová svoji spoluhráčku doplnila. „Pak nás Bulharky začaly hodně solit servisem a my jsme nebyly schopné na to reagovat a zatlačit je.“

Český tým postoupil do osmifinále, v něm v neděli narazí na favorita celého turnaje. „Jsme čtvrté, postup ze skupiny je pro nás velký úspěch. Teď se budeme snažit porazit Turkyně, i když víme, že patří mezi špičku světového volejbalu,“ uvedla kapitánka Andrea Košanijová před play-off mistrovství Evropy.