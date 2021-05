Největšími soupeřkami budou Slovinsko a Bosna, říkají volejbalistky před kvalifikací na mistrovství Evropy

České volejbalistky začnou boj o postup na evropský šampionát. Ve čtvrtek rozehrají první kvalifikační turnaj v Lotyšsku. Omlazený český celek nechce dopustit dva roky starou situaci, kdy se na mistrovství neprobojoval. I proto byla příprava dlouhá a náročná. Praha 14:14 2. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České volejbalistky začnou boj o postup na evropský šampionát (ilustrační foto) | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím si, že do přípravy na kvalifikaci jsme dali opravdu všechno. Trénovali jsme měsíc v Prostějově. Měli jsme docela dost času, protože naše extraliga skončila brzo a hodně hráček máme z české ligy a zbylé hráčky, které se postupně zapojovaly ze zahraničí, dobře zapadly. Takže si myslím, že tým je připravený dobře,“ říká Radiožurnálu blokařka Barbora Purchartová a její slova potvrzují i výsledky závěrečné zápasové přípravy.

V té Češky dokázaly dvakrát porazit čtvrtý celek z posledního mistrovství Evropy Polsko. Národní tým přitom prošel generační obměnou.

Řecký trenér Giannis Athanasopoulos sazí na mladé hráčky. „Máme velmi mladý tým, ale myslím, že v mládí je dravost a v našem týmu to tak opravdu je. Cítím, že každá bojuje za každou a tím pádem tým má úspěch,“ myslí si jedna z největších opor národního týmu Michaela Mlejnková.

Úspěchy, o kterých smečařka německého vicemistra ze Stutgartu mluví, by mohly přijít už příští rok na evropském šampionátu. Tým má velký potenciál a mohl by pomýšlet třeba na vylepšení osmého místa z roku 2011, což byl největší úspěch reprezentace od bronzu v roce 1999.

„Určitě věřím, že máme sílu na to, abychom se na mistrovství Evropy dostali. Potom se můžeme bavit o tom, jak to bude vypadat na samotném mistrovství Evropy. Ale nejdřív je první krok a to je se tam dostat,“ uvědomuje si Barbora Purchartová, která před dvěma roky zažila neúspěch v kvalifikaci, kdy česká reprezentace roli favoritek nezvládla.

I letos je ve skupině s Lotyšskem, Černou Horou a Slovinskem adeptem na jedno ze dvou postupových míst. „Víme, že v Bosně mají být nějaké dvě silné hráčky a Slovinsko bude taky nevyzpytatelné. Takže si myslím, že Slovinsko a Bosna budou našimi soupeři, ale nesmíme podcenit ani Lotyšsko,“ říká Michaela Mlejnková.

První kvalifikační turnaj rozehrají Češky v Lotyšsku proti domácímu týmu ve čtvrtek v 18.40.