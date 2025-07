Škoda, že ten pátý set nevyšel, mrzí volejbalistky po prohře s Nizozemskem. Postoupit dál už nemohou

Po senzačním vítězství nad Tureckem se české hráčky dostaly do hotelu až dlouho po půlnoci a proti Nizozemsku jim chyběly hlavně fyzické síly.

„Hrozně mě mrzí ten první set, protože jsme to měli na rukou, já jsem to taky měla na ruce. Najet na Holandsko, které bylo odpočinuté a věděli, že toho mohou využít a využili toho. Myslím, že jsme předvedli skvělý výkon i tak. Hrají rychlý volejbal, my jsme se rychle adaptovali a předvedli skvělý výkon. Škoda, že ten pátý set nevyšel,“ litovala Helena Grozer.

Česká volejbalová reprezentace po prohře ztratila šanci na postup mezi osm nejlepších celků soutěže, které si zahrají ve vyřazovací části. Ela Koulisiany bere zápasy jako neocenitelnou zkušenost.

„Byl to pro nás nesmírný zážitek, jsme nesmírně vděčné, že jsme tu možnost měli. Jsem pyšná na nás na všechny, děkuji i fanouškům, co nás přijeli podpořit, protože konečně hrajeme ten turnaj v Evropě, tak to mohou i lidi vidět. Myslím, že nám to hodně pomůže do budoucna,“ zhodnotila Koulisiany.

Nejbližší budoucností je poslední zápas české reprezentace v tomto ročníku Ligy národů. Utkání Česká republika - Belgie začne v Nizozemsku ve 12.30.