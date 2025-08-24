Volejbalistky si na mistrovství světa poradily se Slovinskem, po obratu stále drží osmifinálovou naději

České volejbalistky zvítězily na mistrovství světa v Thajsku nad Slovinskem 3:2, v pátém setu 15:13, a udržely si šanci na postup do osmifinále. Po páteční prohře s Argentinou (1:3) v neděli nezačaly dobře, ale stav 0:2 na sety dokázaly zvrátit zejména zásluhou univerzálky Moniky Brancuské v rozhodujícím dějství. Dvacetiletá dosavadní hráčka Olympu Praha duel zakončila s 24 body.

Volejbalistky porazily na mistrovství světa Slovinky

„Konečně z nás všechno opadlo, protože už nebylo co ztratit, jen získat. Konečně se nám podařilo nakopnout a hrát to, co umíme,“ řekla Brancuská pro Českou televizi.

„Tie-break za stavu 5:2 byla trochu euforie, ale nepovedlo se nám zůstat na vlně. Jsem ale ráda, že se to povedlo, protože prohrát v pátém setu by bylo strašné. Dva sety jsme nehrály to, co umíme. Snad se povedlo nakopnout motory,“ dodala.

Češky zakončí skupinu D ve městě Nakhon Ratčasima v úterý od 14.30 proti favoritkám ze Spojených států amerických. Slovinky nevyhrály ani druhý zápas a zůstaly v „déčku“ poslední. Výhrou daly české reprezentantky dárek k dnešním 47. narozeninám svému řeckému kouči Jannisi Athanasopulosovi, ale než k ní došly, byla to cesta jako z pekla do ráje.

Po dva sety byly jasně horší. Nedařil se jim příjem, z čehož pramenily horší možnosti tvořit útok a přicházely chyby, které v nedávné Lize národů nedělaly. V prvním setu dosáhla jejich úspěšnost jen 29 procent. Proti nadšeně hrajícím Slovinkám tak neměly šanci, prohrávaly 22:25 a 19:25.

Počáteční trápení nicméně dokázala zlomit zejména kapitánka Michaela Mlejnková, a když chvíli pozvedla hru druhá nahrávačka Květa Grabovská, od třetí sady se vrátila na palubovku základní sestava a rozjela se.

„Děláme hrozně chyb. Nejsme schopní najít při útoku správné řešení,“ shrnul po druhém setu trenér Athanasopulos hlavní rozdíl v televizním rozhovoru.

Jeho přání hráčky vyslyšely. Od stavu 5:4 ve třetí sadě přišla poprvé delší série Češek, a to až na šestibodový rozdíl (14:8). Náskok si udržely až do koncovky. První setbol ještě odvrátila Fatoumatta Sillahová, smečařka narozená v Gambii, druhý už proměnila Mlejnková na 25:23.

I ve čtvrtém setu se Češky jako první dostaly do náskoku, s čímž přišla další porce sebevědomí a naopak Slovinky začaly dělat chyby. Odměnou bylo vítězství českého týmu 25:18. V rozhodující pasáži se o body starala zejména Brancuská, nakonec vyhrála i minisouboj se Sillahovou (23 bodů), jež při mečbolu pokazila příjem.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku - skupina D (Nakhon Ratčasima):

Česko - Slovinsko 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13)

Rozhodčí: Akulovová (Kaz.), Cespedes (Dom. rep.). Čas: 126 min. Diváci: 1555.

Sestava a body Česka: Grozer 15, Koulisiani 5, Brancuská 24, Mlejnková 15, Jehlářová 11, Valková 1, libero Digrinová - Svobodová 2, Grabovská 1, Kneiflová 2, Bukovská, Pavlová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Slovinska: Sillahová 23, Milošičová 18, Lorberová Fijoková 16.

