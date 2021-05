‚Musíme nastoupit od začátku agresivně.‘ Volejbalistky čeká první mečbol o postup na ME.

České volejbalistky si mohou v předstihu zajistit postup na mistrovství Evropy. V prvním kvalifikačním turnaji vyhrály všechny tři zápasy a tak jim v tom druhém může stačit k účasti na šampionátu jediné vítězství. To může přijít již v zápase s Bosnou a Hercegovinou, kde volejbalistky kromě konkurentek v boji o první místo ve skupině čeká i bouřlivá atmosféra. Audio Zenica (Bosna a Hercegovina) 14:17 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České volejbalistky v akci | Zdroj: Profimedia

„Svým způsobem si myslím, že to může být zrádné. Ačkoliv teoreticky stačí jenom jeden zápas, tak si to nesmíme připouštět a musíme chtít vyhrát všechny tři,“ sdělila Radiožurnálu blokařka Veronika Trnková. Češkám k jistotě postupu stačí výhra nad Bosnou a Hercegovinou nebo Slovinskem a za určitých okolností i nad jasně nejslabším Lotyšskem. Spoléhat ale na to, že neúspěch v prvním duelu se dá ještě napravit, nechtějí.

Úvodní duel druhého turnaje ale hrají s největším konkurentem v boji o první místo ve skupině Bosnou a Hercegovinou a podle smečařky Michaely Mlejnkové bude záležet hlavně na vstupu českého týmu do utkání. „Do toho zápasu musíme nastoupit od začátku agresivně, tvrdě a trochu líp než v minulém turnaji, protože ten byl dost nervózní. Když se od prvního servisu budeme soustředit na taktiku, kterou máme, můžeme zápas dostat od začátku pod naší kontrolu, potom se bude vyvíjet tak, jak budeme chtít,“ je přesvědčená Mlejnková.

Češky se ale budou muset vyrovnat s bouřlivým prostředím. Bosna a Hercegovina turnaj pořádá a v zápasech budou moci využít podpory fanoušků. To je věc, na kterou si české reprezentantky v době koronavirové pandemie odvykly. „Určitě pro nás nebude lehké, že hrají doma. Přístup by měli mít diváci, takže pro nás to je první zápas po roce před diváky,“ říká česká smečařka.

České volejbalistky nastoupí k zápasu proti Bosně a Hercegovině ve 20.00.