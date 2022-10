‚Nedovedu si představit tým, který by to nevyužíval.‘ Volejbalistkám pomáhá s taktikou ve hře i statistika

Po taktické stránce volejbalistkám výrazně pomáhá statistika, kterou má u české reprezentace žen na starost Petr Sezemský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak české volejbalistky pracují během turnajů i se statistickými údaji

„Využívá se to hodně, až extrémně. Už si nedovedu představit žádný tým na nejvyšší úrovni, který by to nevyužíval. Musím pochválit realizační tým, že hráčkám předává pouze důležité informace a předávají je jim, až když je potřeba. Hráčky mají obecné informace jak budeme hrát, kdo a kam útočí a jakou mají distribuci. Konkrétní detaily, když dojde ke střídání na straně soupeře, tak přichází až v momentu, kdy je to užitečné,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sezemský.

Statistika pomáhá hlavně trenérskému týmu s přípravou na utkání.

Samotné volejbalistky si v ní spíš libují a potom se na klubovém hotelu hecují, kdo uhrál více bodů nebo vícekrát zablokoval nebo taky s jakou úspěšností příjimaly hráčky podání soupeřek.

Chyby vyloučit nelze

Problém ale může nastat ve chvíli, když je situace nepřehledná a Petr Sezemský třeba úspěšný blok připíše jiné volejbalistce, než původně měl.

„Neomlouvám se, to určitě ne, ale že zapomenu, to se stát může. Není to o zapomenutí, ale na mistrovství světa je hra extrémně rychlá a jsou situace, kdy dojde k naražení na blok, vykrytí a další nahrávce a vše se musí zapsat. Když je to takový rychlý mazec, tak občas něco nenapíšu,“ dodává člen realizačního týmu české reprezentace.

Ale ve většině případů je Petr Sezemský neomylný.

Statistik české volejbalové reprezentace žen bude pracovat i v jejich posledním utkání, protože Češky sice už ví, že turnaj pro ně končí, ještě ale musí odehrát utkání s Kolumbií.