Černohorci nás moc neprověřili. Proti Makedonii musíme přidat, hlásí kapitán volejbalistů Zajíček

Čeští volejbalisté svůj čtvrtý zápas na mistrovství Evropy vyhráli. Tři body do tabulky a tím pádem téměř jistý postup do osmifinále si zajistili suverénní výhrou 3:0 nad Černou Horou. V závěrečném duelu základní skupiny jim stačí uhrát proti domácí Severní Makedonii jeden set. Skopje 10:33 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Zajíček v zápase proti Černé Hoře na mistrovství Evropy volejbalistů | Zdroj: Profimedia

„Před zápasem jsme si řekli, že chceme do setů vstupovat mnohem lépe než při předchozích utkáních. Povedlo se nám to, kromě druhého setu, jsme si vždy vytvořili náskok a dokázali si ho pohlídat. Zápas byl odehraný ve velké pohodě,“ říkal po utkání spokojeně smečař národního týmu Lukáš Vašina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy českých volejbalistů po výhře nad Černou Horou na evropském šampionátu

Kromě jednoznačného výsledku ale Čechy může po utkání s Černou Horou těšit ještě jedna neméně důležitá věc. V průběhu mistrovství mluvil kapitán Adam Zajíček o tom, že v týmu nefunguje chemie na sto procent. To se však podle smečaře Jana Galabova změnilo.

„S Adamem souhlasím. Cítil jsem to úplně stejně, herně nám to úplně nešlapalo, trochu jsme se trápili. V zápase proti Černé Hoře nám to začalo konečně fungovat,“ přiznal Galabov.

Krok do osmifinále

To může mít vliv před posledním zápasem ve skupině. Češi jsou postupu do osmifinále velmi blízko. Zmařit by ho mohla jen velmi nepravděpodobná vysoká výhra Černohorců nad vicemistry světa z Polska a česká prohra 0:3 na sety s domácí Severní Makedonií. Pokud ale národní tým nechce nechat věci náhodě, stačí mu s domácím celkem uhrát set.

Tým po suverénním vítězství nad Černou Horou drží kapitán Adam Zajíček při zemi. „Soupeř nás moc neprověřil. Výkon byl soustředěný, plnili jsme taktické pokyny, ale pořád ještě zaostáváme. Proti Makedoncům budeme muset přidat, navíc v té atmosféře. Každopádně je na čem stavět,“ říká po třísetové výhře nad Černou Horou blokař Adam Zajíček.

Češi mají v úterý na turnaji volný den, utkání se Severní Makedonií rozehrají ve středu od 20 hodin.