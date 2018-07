Na obavy už není čas, říká náčelník Sokolů. Cvičenci pilují skladby do poslední chvíle

Do Prahy se sletěli Sokolové z celého světa. ‚Je to takový pocit jednoty,‘ říká Yvonne z Los Angeles Číst článek

V kolik hodin začíná váš pracovní den během sletového týdne?

Já bych řekl, že ani nekončí, ale dneska jsme začínali v půl šesté.

Co je na nácviku hromadných skladeb pro režiséra nejsložitějšího?

Nejsložitější je všechno secvičit a dostat do podoby, aby byli spokojení jak cvičenci, tak diváci, pro které to všechno připravujeme.

Co vás zlobí?

Je to spousta věcí. Nemyslím si, že by nás něco zlobilo, ale máme obavy, samozřejmě od počasí. Jednou je příliš horko, jindy zase zima, někdy prší. Když připravujete akci pod širým nebem, proměnných je hodně. Samozřejmě máme obavy, aby se všechno podařilo uskutečnit tak, jak si představujeme.

Kolik cvičenců bude maximálně při jedné hromadné skladbě?

Záleží na tom, jak jsou značky obsazeny. Značek v Edenu je dva a půl tisíce, ale to jsou značky až do konce plochy a vzhledem k tomu, že se cvičenci potřebují pohybovat, je naplněnost zhruba poloviční, takže nějakých 1200 cvičenců v rámci jedné hromadné skladby.

Do začátku večerního programu zbývá zhruba pár hodin, jste nervózní?

Spíš už jsme všichni unavení, protože od soboty všechno připravujeme. My, cvičenci, organizační tým, na obavy už není čas, ale spíš je to únava a zároveň očekávání. Je to vyvrcholení nějaké práce, pro cvičence zhruba roční, pro nás jako režii jsou to tři roky, kdy skladby připravujeme od námětů, nácviků, předvedení před diváky a pak toto finální vystoupení.

Nacvičujete ještě dnes?

Cvičíme. Včera jsme měli projížděčku, což je zkouška, kde ladíme nástupy a odchody. Byla generálka, která už byla v čase od 21 hodin, protože je potřeba synchronizovat i scénické osvětlení. První program má dnes trošku volno a je v očekávání večerních vystoupení, ale dnes se pilují skladby pro páteční program, takže se v Edenu pořád něco děje a všichni jsme v pohotovosti. Není nás tolik, abychom se mohli věnovat jen jedné věci.

Stejně jako před šesti lety hostí hromadné skladby pražský Eden, je to podle vás ideální stadion pro takovou akci?

Eden je krásný stadion, ale ideální rozhodně není. Bohužel v současné době v Praze není lepšího stadionu na hromadné skladby, ale úskalí tady jsou, měli bychom trošku jinou představu, potřebovali bychom více prostoru. Pro nás byl vždycky dobrý Stadion Evžena Rošického na Strahově, kde je kolem atletická dráha, kde jsme realizovali příchody a odchody cvičenců, to v Edenu nejde. O to více se musíme snažit, aby bylo všechno dobře zkoordinováno. Ideální to není, ale je jediná možnost.