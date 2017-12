'Všichni koukali jen na mě, úžasné.' Plavkyně Horská si užila první nástup mezi hvězdami

Obvykle končí v dopoledních rozplavbách, jenže teď se dostala do odpoledního programu, a to s sebou přináší i trochu slávy. Místo anonymního nástupu k blokům se plavci dočkají i na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Kodani vyvolání od hlasatele, mají prostor zamávat divákům a oči tribun směřují jen na ně. Poprvé v životě získala tuhle zkušenost Kristýna Horská. Kodaň 8:16 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristýna Horská | Foto: Gregory Shamus | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Věděla jsem, že můj nejlepší úsek jsou prsa, kde to můžu nahnat. A že největší slabinou je kraul, kde to mají všechny holky silnější. Věděla jsem, že tam budu strádat. Snažila jsem se, co to šlo, ale viděla jsem, jak těm vedle mě to jede a já už jen stála,“ usmála se Kristýna Horská po 6. místě ve finále ME v krátkém bazénu.

Česká polohovkářka nikdy předtím o medaile nebojovala, tak ani nezažila, jak ji hlasatel představuje divákům v obrovské hale.

„Bylo to úplně poprvé. Fakt jsem si užívala, že říkají moje jméno a všichni koukají jen na mě, to je prostě úžasné,“ říká Kristýna Horská, která prošla k blokům s na první pohled kamennou tváří.

Pohledy z tribun ji nerozhodily. „Měla jsem zdravou nervozitu, ale že bych se z toho nějak stresovala, to vůbec. Užívala jsem si to už od začátku.“

Svěcenou znervóznil zaseklý zip

O pár týdnů starší Lucie Svěcená už zažila takových situací víc, neměla teď tak honosný nástup, protože měla před sebou jen semifinále, ale i to jí stačilo.

„Tenhle nástup pro mě nebyl nejlepší, protože jsem šla na konci. Musela jsem celou dobu čekat. A pak je to strašně rychlé, po představení musím rychle na blok, to není nejlepší,“ připomíná motýlkářka.

Sama sebe ještě více dostala pod tlak, protože při rozepínání bundy skřípla do zipu startovní číslo. „Vůbec nešlo oddělat, takže tam jsem se taky trošku vynervovala, ale to nevadí,“ usmívá se Lucie Svěcená, která v semifinále na 100 metrů motýlek skončila 16.