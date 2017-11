Všichni na jedné lodi. Na osmě veslovaly v Praze legendy v čele se Synkem a Kejvalem

Nad Prahou svítalo, teplota vzduchu nepřesáhla sedm stupňů a v loděnici Slavie naproti Tančícímu domu se schází sportovní smetánka. Z garáže několik silných mužů nese více než sedmnáctimetrovou loď a osm vesel. Kolemjdoucí po Jiráskově Mostě netuší, že mají na dohled historický okamžik. Na osmu usedají držitelé dvanácti titulů z mistrovství světa a držitele sedmi cenných kovů z MS včetně jedné zlaté. Praha 15:15 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netradiční posádka veslařské osmy. Zprava: Ondřej Synek, Carlo Mornati, Robbie Manson, Dušan Macháček, Jean-Christophe Rolland, Eduardo Palomo, Tricia Smithová a Jiří Kejval. | Foto: Markéta Navrátilová | Zdroj: ČOV

Stala se věc, k níž v budoucnu pravděpodobně už nikdy nedojde. Na háčka po ránu usedá pětinásobný mistr světa a trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek, hned za ním drží veslo Carlo Mornati z Itálie, dvojnásobný mistr světa a olympijský medailista.

Za ním stále ještě aktivní veslař Robbie Manson z Nového Zélandu, vítěz letošního závodu Světového poháru a medailista z MS, Synkův soupeř.

Na lodi nesmí chybět ani šéf Českého veslařského svazu Dušan Macháček, dvojnásobný medailista z MS.

A za ním usedá plejáda dalších hvězd. Jean-Christophe Rolland z Francie je olympijským vítězem a prezidentem Mezinárodní veslařské federace, Eduardo Palomo je rovněž někdejší veslař a nyní šéf olympijského výbor Salvadoru, nechybí a viceprezidentka veslařské federace Tricia Smithová z Kanady, která je pětinásobnou mistryní světa i olympijskou medailistkou.

A poslední v lodi byl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Muž, který to všechno vymyslel.

„Je to výjimečná událost a zkušenost, která se nejspíš nikdy nebude opakovat. Jsem poctěn, že si všichni přivstali a měli jsme možnost se projet,“ děkoval sedmi kolegům. Celou posádku kormidlovala šedesátiletá legenda Oldřich Hejdušek.

„Sice jsem musel brzy vstávat, ale bylo to skvělý. Měl jsem z toho strach, že se to bude houpat ze strany na stranu, že to vůbec nepojede, ale bylo to super, celkem to odsejpalo a parádně jsem se projeli,“ liboval si po zhruba dvacetiminutové projížďce Synek. „Stačilo to bohatě,“ pousmál se v půl osmé ráno v sedmi stupních.