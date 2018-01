'Všichni nadávají, já si to užívám.' Josef Macháček pokračuje v Rallye Dakar i přes pád

„Dva kilometry před koncem etapy už jsem ztratil pozornost a přehlédl jsem poměrně velké díry, jednu jsem trefil a docela vážně jsem havaroval. Na rozdíl od loňska, kdy jsem z pádu vyšel zraněný, tak z tohohle mám jen naraženinky, s těmi to budu muset doválčit,“ řekl Radiožurnálu po dojezdu čtvrté etapy Josef Macháček.

Letošní Dakar pro vás píše nepříjemný příběh. Co všechno už jste zažil?

Penalizace, technické problémy, havárie… Snad už jsem si všechno vybral. Teď pojedeme do Bolívie, tak budu nadávat na zimu, ale to k tomu patří.

Nebaví mě jet úplně pomalu. Jedu rychle, jak mi dovoluje věk. Peruánské písky se mi moc líbí, čtyřkolka s tím nemá problém, já taky ne, tak si to spíš užívám.

Tím, co se stalo, z vás asi spadl tlak na výsledek.

Novináři už konečně nebudou mít takové dotazy, jestli zase jedu na vítězství. Doufám, že konečně pochopí, že v 61 letech se na vítězství nejezdí.

Řekl jsem, že letošní Dakar bych chtěl dokončit, abych ukončil to dakarské běsnění dojetím. Když to takhle dopadlo, s takovými penalizacemi a s takovými problémy, tak už pojedu uvolnění. Všichni ostatní nadávají, ale já si to užívám.

