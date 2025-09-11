Zkrácenou etapu Vuelty vyhrál Ganna. Vingegaard si červený trikot udržel, náskok se ale tenčí
Dánský cyklista Jonas Vingegaard vede na Vueltě po zkrácené časovce před Joaem Almeidou už jen o 40 sekund. Na trati, kterou pořadatelé kvůli obavám o bezpečnost zkrátili o více než polovinu na 12,2 km, zajel portugalský jezdec třetí nejlepší čas a z náskoku lídra odmazal deset sekund.
Etapový vavřín získal favorizovaný časovkářský specialita Filippo Ganna, který byl ve Valladolidu o sekundu rychlejší než druhý Jay Vine.
Pořadatelé původně plánovali pro časovku trať dlouhou 27,2 km, riziko narušení etapy dalšími protesty propalestinských demonstrantů proti účasti týmu Israel-Premier Tech je ale přimělo změnit plány. Almeida, kterému měla podle předpokladů delší trasa více vyhovovat, ale i tak tři etapy před koncem Vuelty snížil své manko.
Za Gannou, který vyhrál na Vueltě časovku ve Valladolidu i před dvěma lety a celkově si připsal devátý etapový triumf v závodech Grand Tour, zaostal Almeida o osm sekund. Dvojnásobný šampion Tour de France Vingegaard obsadil deváté místo s odstupem 18 sekund.
Český cyklista Jakub Otruba skončil na 33. pozici se ztrátou 44 sekund za Gannou. Jan Hirt byl klasifikován na 144. příčce s mankem 2:04 a v celkovém pořadí figuruje na 47. místě. Otruba je 50 míst za ním.
V pátek cyklisty čeká mírně kopcovitá 19. etapa na 161,9 km, v níž mohou o vítězství usilovat sprinteři.