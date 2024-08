Woods po sólovém úniku vyhrál 13. etapu Vuelty, Roglič stahuje manko na vedoucího O'Connora

O vítězství v etapě o délce 176 km z Luga do Puerto de Ancares bojovali cyklisté z více než dvacetičlenné skupiny uprchlíků, která si na v poklidu jedoucí peloton vytvořila až sedmnáctiminutový náskok. Definitivně skupinu roztrhalo závěrečné stoupání první kategorie.

💥 Woods proves again that he is the king of the steep slopes. Relive the last KM thanks to @CarrefourES!



😬 Woods es el rey de los muritos. ¡Revive el último KM del ganador de la etapa gracias a @CarrefourES! #LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/win73tsU6k