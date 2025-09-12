Devatenáctou etapu Vuelty vyhrál Belgičan Philipsen. Vingegaard před závěrem závodu navýšil svůj náskok

Belgický cyklista Jasper Philipsen vyhrál v hromadném spurtu 19. etapu Vuelty a připsal si už třetí dílčí úspěch v letošním ročníku. Červený dres lídra uhájil před víkendovým vyvrcholením závodu s přehledem Dán Jonas Vingegaard, dvojnásobný šampion Tour de France dokonce zvýšil díky bonifikacím na sprinterské prémii náskok před portugalským rivalem Joaem Almeidou na 44 sekund.

Guijuelo (Španělsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Dán Jonas Vingegaard uhájil dres lídra

Dán Jonas Vingegaard uhájil dres lídra | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

Hodně vidět byl v páteční 161,9 km dlouhé etapě český cyklista Jakub Otruba. Jezdec druhodivizní stáje Caja Rural-Seguros RGA se vydal do úniku hned po startu a zcela osamocen nakonec strávil v čele přes 90 km. Zrychlující peloton ho dostihl 52 km před koncem a Otruba nakonec dojel do cíle v Guijuelu na 97. místě s odstupem 1:26 za vítězem. Jan Hirt byl klasifikován na 130. pozici s takřka tříminutovou ztrátou.

Závěrečný souboj sprinterských týmů nakonec ovládl Alpecin-Deceuninck. Philipsen dotáhl dobře rozjetý dlouhý spurt k 57. vítězství v kariéře a celkově šestému na Vueltě. Za sebou nechal sprinterské eso Lidl-Treku Madse Pedersena z Dánska, který se musel už počtyřicáté spokojit s druhým místem. Třetí dojel Venezuelan Orluis Aular.

Vingegaard dokázal zabodovat na sprinterské prémii v Salamance, kde vyhrál spurt hlavního pelotonu za vedoucím Otrubou. Ziskem čtyřsekundové bonifikace nabral zpět alespoň část náskoku, z něhož ve čtvrteční časovce Almeida odkrojil deset sekund. Brit Thomas Pidcock za lídrem zaostává na třetím místě o 2:43 minuty.

V sobotu budou mít jezdci poslední šanci na boj o celkové pořadí. Na programu je 164,8 km dlouhá horská etapa s pěti vrchařskými prémiemi, v níž budou muset cyklisté zdolat celkem 4226 výškových metrů. Den vyvrcholí dojezdem mimořádné kategorie na Bola del Mundo. V nedělním dojezdu do Madridu už se na celkové pořadí tradičně neútočí.

Průběžné pořadí po 19. etapě

1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 68:57:44, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -44, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:43, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -3:22, 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:23, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -5:21, ...47. Hirt -1:54:16, 96. Otruba -2:53:57.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme