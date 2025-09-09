Zkrácenou šestnáctou etapu Vulety vyhrál Kolumbijec Bernal, závod znovu narušily protesty v cíli

Šestnáctou etapu Vuelty museli organizátoři kvůli velkým propalestinským protestům tři kilometry před cílem zkrátit o osm kilometrů. V improvizovaném cíli zvítězil kolumbijský cyklista Egan Bernal, průběžné vedení udržel Dán Jonas Vingegaard.

Egan Bernal | Zdroj: Profimedia

Pořadatelé zhruba 16 km před původním finišem oznámili zkrácení etapy poté, co stovky lidí s palestinskými vlajkami ucpaly silnici zhruba tři kilometry před cílem v Mosu. Cyklisté tak přišli o závěrečné z úterních čtyř kategorizovaných stoupání.

Po zhruba 160 kilometrech se radoval z výhry bývalý vítěz Tour de France Bernal, jenž přespurtoval soupeře z úniku Mikela Landu ze Španělska. Třetí skončil se sedmisekundovým odstupem Francouz Brieuc Rolland.

Favorité na celkové vítězství dojeli s téměř šestiminutovým odstupem, na 15. až 17. pozici se seřadili první tři muži průběžného pořadí Vingegaard, Joao Almeida a Thomas Pidcock. Vingegaard vede nadále o 48 sekund před Portugalcem Almeidou, Brit Pidcock už má ztrátu 2:38 minuty.

Neustálé protesty

Propalestinské demonstrace narušily průběh letošní Vuelty už poněkolikáté. Terčem protestů je tým Israel-Premier Tech, jehož členem je i český cyklista Jan Hirt.

Během týmové časovky v rámci 5. etapy protestující jeho jezdcům zablokovali cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa byla kvůli chaosu v týmovém prostoru předčasně ukončena na rozdíl od úterý bez vyhlášení vítěze.

V nedělní etapě před volným dnem upadl poté, co se cyklistům snažil vběhnout do cesty muž s palestinskou vlajkou, Španěl Javier Romo. Člen stáje Movistar sice do dnešní etapy odstartoval, kvůli zraněním ale vzdal.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 16. etapa (Poio - Mos, 160 km):

1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, ...47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 61:16:35, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -48, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:38, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:10, 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -4:21, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:24.

