Zkrácenou šestnáctou etapu Vulety vyhrál Kolumbijec Bernal, závod znovu narušily protesty v cíli
Šestnáctou etapu Vuelty museli organizátoři kvůli velkým propalestinským protestům tři kilometry před cílem zkrátit o osm kilometrů. V improvizovaném cíli zvítězil kolumbijský cyklista Egan Bernal, průběžné vedení udržel Dán Jonas Vingegaard.
Pořadatelé zhruba 16 km před původním finišem oznámili zkrácení etapy poté, co stovky lidí s palestinskými vlajkami ucpaly silnici zhruba tři kilometry před cílem v Mosu. Cyklisté tak přišli o závěrečné z úterních čtyř kategorizovaných stoupání.
What a crazy finish of the stage 8 km to go, because of protests…— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 9, 2025
Egan Bernal has won, but there will be mixed emotions for sure. Couldn’t properly celebrate, there would be no podium… he deserved more. 🫂 #LaVuelta25 pic.twitter.com/TFn5lA9UdV
Po zhruba 160 kilometrech se radoval z výhry bývalý vítěz Tour de France Bernal, jenž přespurtoval soupeře z úniku Mikela Landu ze Španělska. Třetí skončil se sedmisekundovým odstupem Francouz Brieuc Rolland.
Favorité na celkové vítězství dojeli s téměř šestiminutovým odstupem, na 15. až 17. pozici se seřadili první tři muži průběžného pořadí Vingegaard, Joao Almeida a Thomas Pidcock. Vingegaard vede nadále o 48 sekund před Portugalcem Almeidou, Brit Pidcock už má ztrátu 2:38 minuty.
Neustálé protesty
Propalestinské demonstrace narušily průběh letošní Vuelty už poněkolikáté. Terčem protestů je tým Israel-Premier Tech, jehož členem je i český cyklista Jan Hirt.
Během týmové časovky v rámci 5. etapy protestující jeho jezdcům zablokovali cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa byla kvůli chaosu v týmovém prostoru předčasně ukončena na rozdíl od úterý bez vyhlášení vítěze.
Los manifestantes propalestinos tratan de cortar la carretera en el alto de San Cosme antes del paso de La Vuelta. La Policía Nacional trata de dispersar la protesta antes de que lleguen los corredores pic.twitter.com/ZVdZKEZTLL— Faro de Vigo (@Farodevigo) September 9, 2025
V nedělní etapě před volným dnem upadl poté, co se cyklistům snažil vběhnout do cesty muž s palestinskou vlajkou, Španěl Javier Romo. Člen stáje Movistar sice do dnešní etapy odstartoval, kvůli zraněním ale vzdal.
Cyklistický etapový závod Vuelta - 16. etapa (Poio - Mos, 160 km):
1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, ...47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 61:16:35, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -48, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:38, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:10, 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -4:21, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:24.