‚Když nevyjde jedna etapa, může vyjít další.‘ Vacek chce při premiéře na Vueltě prodat formu z Paříže

Elitního českého cyklistu Mathiase Vacka čeká v sobotu start na premiérovém závodu Grand Tour. Na Vueltě by mladý český reprezentant rád navázal na povedené výkony na nedávno skončených olympijských hrách. „Je potřeba vždy koukat dopředu, když nevyjde jedna etapa, tak může vyjít další," prohlásil český cyklista v rozhovoru pro agenturu Sportegy před debutem na třítýdenním závodu. Lisabon 7:30 17. srpna 2024

Co se vám honí hlavou před prvním závodem Grand Tour?

Jsem nadšený, protože to bude můj první závod Grand Tour. K profesionální cyklistice tyhle závody patří a je to něco jako splněný sen. Jet Grand Tour a zažít si atmosféru, projet si Španělsko a vidět různá místa. Jsem nadšený a zvědavý, co mě čeká příští tři týdny. Zároveň jsem i trochu nervózní, protože tým má veliká očekávání. Každopádně se na to těším.

Jak moc vám zvedla sebevědomí povedená olympiáda?

Olympiáda dopadla skvěle, jsem s výsledky spokojený. Sebevědomí jsem měl před olympiádou a mám ho i teď. Tvrdě jsem makal, dřel jsem a teď nastal moment, kdy chci prodat formu. Přeju si, aby veškerá dřina se ukázala v závodě a byl jsem vidět co nejvíce.

Těšíte se na nějakou konkrétní etapu na Vueltě?

Těším se na časovky. Hned první etapa bude časovka, ve které chci zabojovat o ty nejvyšší příčky. Chtěl bych se také soustředit na zvlněné etapy s klasikářským profilem a ideálně i na nějaké úniky. Konkrétní etapy vytipované nemám, protože si počkám, jak se budu cítit v závodě. Rozhodně se ale těším na časovky a etapy v Portugalsku. Na druhou stranu každá etapa je pro mě příležitost a nová zkušenost.

2024 VUELTA A ESPAÑA (17/8 - 8/9) — the map pic.twitter.com/cK43dGZkDu — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) December 19, 2023

Jak jste se připravoval na brutální kopce, které čekají jezdce na Vueltě? Převýšení bude ještě větší než na letošní Tour de France.

Měli jsme třítýdenní vysokohorské soustředění v Andoře, kde jsme najezdili opravdu hodně výškových metrů. Na Vueltě bude hodně náročných kopců, ale vím, že jsem dobře připravený, takže se toho nebojím. Zároveň vím, že to bude náročné. Snažil jsem udělat co nejlepší přípravu, kterou jsem podřídil Vueltě. Poslední dva týdny jsem trénoval závodní rychlost a myslím, že jsem formu vyšperkoval.

Máš nějaký trik, jak zvládnout třítýdenní závod?

Je to prostě o tom, že musí být člověk fyzicky i psychicky připravený na to, aby se popral s veškerými problémy a nevzdávat se. Je potřeba vždy koukat dopředu, když nevyjde jedna etapa, tak může vyjít další. Je potřeba nesklánět hlavu. Velkou roli bude hrát regenerace i vzhledem k dlouhým přesunům po etapách a je potřeba si hlídat i nutriční stránku.

Můžete si vzhledem k obrovskému výdeji během závodu objednat nějaké speciální jídlo, které vás bude čekat po dojetí?

To nejde. Jídelníček máme daný od našich nutričních specialistů. Máme na výběr ze dvou až tří jídel a je to většinou formou bufetu, kde je rýže, těstoviny a maso. Není čas na to, abychom si vybírali speciální jídla. Na druhou stranu výběr máme pestrý a každý si vybere to, co mu chutná.

Jak jste se na závod připravoval po taktické stránce?

Hodně času jsem strávil s trenérem, protože Grand Tour je pro mě novinka. Závodník musí být připravený na to, že tým po něm bude chtít konkrétní práci. Taktika se dělá před každou etapou i proto, že se někteří jezdci nemusí cítit každý den stoprocentně, takže je třeba reagovat a třeba si odpočinout, aby byl jezdec v dalších etapách kvalitní. Je důležité být i konzistentní a nedělat blbosti. Naopak dodržovat všechny detaily, aby se případné chyby neprojevily v dalších etapách.

The red jersey is waiting for... ‍♂️



El maillot rojo está esperando... ‍♂️#LaVuelta24 | @CarrefourES pic.twitter.com/j4ipImgrIN — La Vuelta (@lavuelta) August 16, 2024

Jakou budete mít v týmu roli? Dostanete příležitost i urvat něco pro sebe?

Má role bude hlavně v časovkách, kde budu jezdit na výsledek. V kopcovitých etapách budu pomáhat mému lídrovi, kterým je Mattias Skjelmose. Nemáme na Vueltě sprintera, takže když budu v závěru vepředu, tak se pojede na mě. Počítám ale s tím, že pojedu jako jeden z hlavních domestiků pro Mattiase. Každopádně závod bude určitě pestrý a myslím, že můžu dostat i příležitost jít do úniku.

Co vám během příštích tří týdnů bude nejvíce chybět?

Neberu to tak, že mi něco bude chybět. Jedu s tím, že tři týdny zvládnu být stoprocentně soustředěný pouze na závod. Samozřejmě mi bude chybět domov, přítelkyně a mí blízcí, ale s tím se musí počítat. Všichni mí blízcí jsou připraveni na to, že příští tři týdny musím být koncentrovaný na závod. I vzhledem k těm měsícům dřiny, které směřovaly k Vueltě. Teď potřebuju podat maximum.

From Lisbon to Madrid️ Are you ready for what is coming? ⛰️



De Lisboa a Madrid️ ¿Estás preparado para lo que viene? ⛰️



17/08 – 08/09



❤️ #LaVuelta24 pic.twitter.com/3affV528uz — La Vuelta (@lavuelta) August 13, 2024