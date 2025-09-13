Vingegaard vyhrál předposlední etapu Vuelty a pečetil celkový triumf, do Madridu doveze červený dres
Dánský cyklista Jonas Vingegaard potvrdil vítězstvím v sobotní předposlední 20. etapě svůj celkový triumf na Vueltě. V neděli už účastníky 80. ročníku španělské Grand Tour čeká jen dojezd do Madridu, kdy se tradičně o celkové prvenství nezávodí.
V červeném trikotu lídra jedoucí Vingegaard svou premiérovou výhru na Vuletě pečetil ve 159,8 km dlouhé etapě s náročným stoupáním do cíle na Bola del Mundo.
Jonas Vingegaard wins Stage 20 to all but seal his maiden Vuelta a España title 👏 pic.twitter.com/XL6Ime5EYX— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 13, 2025
V prudké fázi krátce před bránou označující poslední kilometr se lídr týmu Visma-Lease Bike oddělil z pětičlenné vedoucí skupiny a dojel si pro třetí vítězství v letošním ročníku závodu.
Vingegaardův největší rival Joao Almeida dojel pátý se ztrátou 22 sekund.
V celkovém pořadí Dán zvýšil náskok před Portugalcem na 1:16 minuty, třetí je s odstupem 3:11 dvojnásobný olympijský šampion v cross country na horských kolech Tom Pidcock z Británie.