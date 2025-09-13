Vingegaard vyhrál předposlední etapu Vuelty a pečetil celkový triumf, do Madridu doveze červený dres

Dánský cyklista Jonas Vingegaard potvrdil vítězstvím v sobotní předposlední 20. etapě svůj celkový triumf na Vueltě. V neděli už účastníky 80. ročníku španělské Grand Tour čeká jen dojezd do Madridu, kdy se tradičně o celkové prvenství nezávodí.

Bola del Mundo (Španělsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard | Zdroj: Profimedia

V červeném trikotu lídra jedoucí Vingegaard svou premiérovou výhru na Vuletě pečetil ve 159,8 km dlouhé etapě s náročným stoupáním do cíle na Bola del Mundo.

V prudké fázi krátce před bránou označující poslední kilometr se lídr týmu Visma-Lease Bike oddělil z pětičlenné vedoucí skupiny a dojel si pro třetí vítězství v letošním ročníku závodu.

Vingegaardův největší rival Joao Almeida dojel pátý se ztrátou 22 sekund.

V celkovém pořadí Dán zvýšil náskok před Portugalcem na 1:16 minuty, třetí je s odstupem 3:11 dvojnásobný olympijský šampion v cross country na horských kolech Tom Pidcock z Británie.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme