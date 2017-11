Vychovatel z dětského domova mistrem Evropy v naturální kulturistice. 'Doping tu není,' říká

Sází na lidskou přirozenost, propaguje zdravý životní styl a hlavně odmítá doping, se kterým se klasická kulturistika už léta potýká. Taková je naturální kulturistika. A Česko v ní má mistra Evropy. Žije ve Chvalčově na Kroměřížsku, pracuje jako vychovatel v dětském domově, trénuje mladé tenisty, je mu 45 let a jmenuje se Jaromír Janečka. Chvalčov 22:00 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Janečka | Zdroj: Iconic Gym

„Posiluji prsní svalstvo na šikmé lavici, vedle mám nachystanou speciální gumu na zádové svalstvo, které pojedu za chviličku,“ popisuje své cvičební pomůcky Jaromír Janečka.

Přijeli jsme do Chvalčova na Kroměřížsku, kde čerstvý mistr Evropy v naturální kulturistice bydlí. V rohu obývacího pokoje má vystavené dvě trofeje.

„Jsou dvě, protože jsem se zúčastnil dvou kategorií. První byla kategorie Masters, ve které jsem obsadil druhé místo, a druhá byla kategorie Open, kde jsem se stal mistrem Evropy,“ popisuje naturální kulturista.

Pro laika možná nemusí být úplně zřejmé, jaký je rozdíl mezi klasickou a naturální kulturistikou. Podle Janečka je nejzásadnější rozdíl v tom, že zatímco v klasické kulturistice se klade důraz především na objem svalové hmoty, v naturální kulturistice je hlavní symetrie postavy. Jsou tam také váhové limity, proto Janeček může mít při výšce 173 cm maximálně 78 kilogramů.

Váhové limity byly zavedeny především proto, aby nebyl nikdo nucen brát jakékoliv růstové hormony či steroidy. Naturální kulturisté tak nemají důvod zapotřebí zakázané hormony brát.

Jaromír Janeček se živí jako vychovatel v dětském domově, kde mu jeho fyzická zdatnost a vzhled v potyčkách s nevychovanými mládežníky velmi pomáhá.

„Myslím, že mi to pomáhá. Někdy totiž slovo nepomůže, tak aspoň ten fyzický vzhled mi částečně pomůže,“ přiznává Janečka.

Ani naturální kulturistika se však nedá na vrcholové úrovni dělat do smrti. Ve formě, ve které může být kulturista konkurenceschopný, se podle Janečka dokáže člověk udržet maximálně do šedesáti let věku. Samozřejmě za předpokladu, že je člověk zdravý a klouby mu fungují. Přitom mistrovská forma, ve které aktuálně Janeček je, mu prý může vydržet ještě klidně tři roky.

Jaromír Janečka nemusí na obhajobu evropského šampionátu čekat dlouho. Mistrovství Evropy v naturální kulturistice se totiž koná každým rokem.