‚Výkon skvělý, jsem spokojená,‘ říká Horská po českém rekordu na prsařské dvoustovce v Budapešti

Plavkyně Kristýna Horská byla na mistrovství světa v krátkém bazénu šestá. Na prsařské dvoustovce nepatřila v Budapešti k favoritkám, přesto se blížila k bronzové medaili. Nakonec zvládla vybojovat nový český rekord, což se povedlo také Miroslavovi Knedlovi na polohové stovce. Budapešť 9:42 14. prosince 2024

Po obrátce do druhé poloviny závodu Horská najednou zrychlila a dotáhla se ke třetímu místu. „Věděla jsem, že když to nezkusím, tak bych si to spíš pak vyčítala, že jsem do toho možná nešla dřív. Spíš jsem to brala tak, že do toho prostě půjdu a budu doufat, že to nějakým stylem vydržím. Nechtěla jsem, aby mi cukly ještě víc,“ popisuje.

„O Američance vedle mě, co byla třetí, jsem věděla, že má čas opravdu rychlejší. Jsem ráda za to rozhodnutí, že jsem do toho šla už ze třetí padesátky a nenechala jsem si to až na konec,“ vysvětlila Horská, které risk tolik nevyšel. Přesto byla ráda.

„Jsem strašně spokojená. Když jsem ráno plavala, tak jsem věděla, že to není moje hrana. Teď jsem si to trošku možná špatně rozvrhla, ale i tak jsem to dokázala oproti ránu zrychlit o dalších sedm desetin, takže si myslím, že je to výkon skvělý, jsem strašně spokojená,“ doplnila.

Horská překonala na prsařské dvoustovce národní rekord, to samé zvládl i Miroslav Knedla na polohové stovce. Tam skončil osmý, na znakařské padesátce byl sedmý.

„Padesát znak jsem neměl perfektní, šlo vidět, že to vyvlnění zpátky bylo horší. Říkám si, že to nejspíš bylo na tom odraze, ale i tak sedmé místo, první finále a jsem spokojený. K té „stopolohovce“, úplně si nejsem jistý, kde přesně jsem to shodil. Ale ten čas pod 52, český rekord, co víc si teď přát, 45 minut po doplavání padesátky znakem,“ těšilo po posledním startu na šampionátu Miroslava Knedlu.