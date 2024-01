Vyrovnané finále mistrovství Evropy v házené ovládla Francie. Dánsko zlomila v prodloužení a vyhrála 33:31

Házenkáři Francie v dramatickém finále mistrovství Evropy v Německu překvapivě porazili favorizované Dánsko 33:31 po prodloužení. Úřadující olympijští vítězové oplatili Seveřanům prohru z finále loňského světového šampionátu a zlato z Eura získali počtvrté v historii. Dánům nepomohlo k triumfu ani devět branek Mikkela Hansena, za Francii se osmkrát trefil Ludovic Fabregas. Video Kolín nad Rýnem (Německo) 20:40 28. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzští házenkáři slaví titul mistrů Evropy | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Ve vyprodané hale pro takřka 20 tisíc diváků v Kolíně nad Rýnem se ve finále skóre přelévalo na obě strany. Francouzi dokázali v závěru základní hrací doby srovnat na 27:27 a v druhé části desetiminutového prodloužení rozhodnout. Dánští přemožitelé českého týmu ze základní skupiny a vítězové posledních tří světových šampionátů neukončili své čekání na evropské zlato, které trvá od roku 2012.

CHAMPIONS D'EUROPE ! 🏆

C'est fait ! Les BLEUS s'imposent face aux Danois et montent sur le toit de l'Europe !🔥

L'équipe de France décroche son 4e titre Européen 💪

BRAVO ET MERCI LES BLEUS 🤩🇫🇷#BleuetFier pic.twitter.com/6M1nsFX5BA — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 28, 2024

Dánové vstupovali do finále v roli mírných favoritů a v úvodu ji potvrzovali. Od stavu 4:6 dali pět branek po sobě a v 17. minutě šli do třígólového vedení. Francouzi se ale dokázali do přestávky dotáhnout a v poločase byl stav nerozhodný 14:14.

Po změně stran si Seveřané udržovali mírný náskok až do 55. minuty, kdy Mahé poslal soupeře do vedení 25:24. Dánové ale zareagovali a byli blízko k tomu, aby utkání dotáhli k vítězství po 60 minutách. Nejlepší francouzský střelec utkání Fabregas ale 27 sekund před koncem z pivota srovnal na 27:27 a poslal dramatický duel do prodloužení, které muselo rozhodnout evropské finále poprvé od roku 2002.

V jeho první části Seveřané vedli. Dvě sekundy před vypršením úvodní pětiminutovky ale vyrovnal opět Fabregas a druhou část prodloužení už lépe zvládl jeho tým. Francouzi odskočili do vedení 31:29 a náskok si již udrželi. Ovládli tak druhý z posledních tří vzájemných soubojů o velké zlato, Dány porazili i ve finále minulých olympijských her.

La photo des CHAMPIONS !

📸🏆#BleuetFier pic.twitter.com/tLLcMCAuUY — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 28, 2024