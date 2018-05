'Vyslechla jsem spoustu urážek.' Bývalá gymnastka Míčková vzpomíná na tréninky pod neustálým tlakem

Většinu svého dospívání prožila pod neustálým tlakem. Žila ve strachu a nadávky trenérek přijímala jako součást sportovního drilu. Myslela si, že je to normální, ale po konci kariéry vidí pětinásobná mistryně republiky v moderní gymnastice Monika Míčková věci s odstupem a chce poukázat na problémy v přípravě dětí. Praha 14:45 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětinásobná mistryně republiky v moderní gymnastice Monika Míčková po konci kariéry trénuje děti. | Foto: Petr Hrubeš | Zdroj: Petr Hrubeš

Sedm malých moderních gymnastek vesele skotačí v tělocvičně na závěr tréninku a z kraje koberce na ně dohlíží šestadvacetiletá Monika Míčková. Velký kontrast s tím, o čem se po dlouhém přemýšlení rozhodla mluvit.

„Dostávaly jsme takové rady, jako že jsme mladé a že nám stačí, když týden nebudeme večeřet a budeme mít dvě kila dole," vzpomíná pro Radiožurnál pětinásobná mistryně republiky na neustálý boj s kilogramy.

Trenérky ji i další dívky čtyřikrát denně vážily, a jakmile lehce přibraly, bylo zle. Při výšce 177 centimetrů se držela na 52 kilogramech, a když pak během dospívání z přirozených důvodů poskočila na 62, tlak se ještě zvýšil.

„Pak se děly věci. Vyslechla jsem spoustu urážek. Někdy jsem z toho byla smutná a brečela jsem, někdy jsem zase byla naštvaná a dělala jsem na tréninku naschvály, když mi řekli, že nejsem ani schopná vyskočit, jak jsem vyžraná. Někdy jsem zkoušela nejíst, pak jsem se zase přejedla. V týmu holek, který jsme měly, jedna přišla s tím, že je super dávat si projímadla, tak jsme to zkusily všechny,“ vzpomíná Monika Míčková.

Tělo bez energie za neustálého přetěžování pak bylo náchylnější k únavovým zlomeninám a nejednou trénovala nebo závodila zraněná.

„On to byl spíš takový psychický nátlak. Říkali, že když nebudu závodit, tak mě nahradí někdo jiný a už si neškrtnu. Vždycky jsem se pak ještě cítila provinile, že mají trenéři pravdu a že já nejsem dostatečně vděčná," říká Míčková.

Často o sobě pochybovala. Stejně se přece chovaly trenérky, které mají v moderní gymnastice někdy až přehnanou autoritu, i k ostatním. Sebevědomí se jí pak po letech vrátilo, když ke konci kariéry začala sama vést děti a o svém příběhu začala mluvit.

„Rok jsem zvažovala, jestli s tím půjdu ven. Poslední taková kapka bylo to, když se mě začali ptát rodiče, jestli musejí snášet tohle všechno, aby jejich děti byly úspěšné," říká Míčková.

Podobné zkušenosti následně slyšela od dětí i rodičů napříč různými sporty, a přestože se její otevřenost může obrátit proti ní, nechce, aby podmínky v jakých se připravovala ona, byly normou.

„Řekla jsem si, že už s tím můžu jít ven, protože mně už nikdo takhle neublíží. A řekla jsem si, že by mi ani nevadilo, kdyby se to obrátilo proti mně a já bych v gymnastice nezůstala. Říkám si, že to je pro dobrou věc a třeba to dobře dopadne," vysvětluje Míčková.

Monika Míčková ale říká, že přes to všechno moderní gymnastiku miluje, a tak jezdí po republice a organizuje tréninkové kempy a snaží se o to, aby děti odcházely domů s úsměvem.