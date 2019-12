Ukrajinský vzpěrač přišel o zlato z olympiády. Torochtij si v Londýně vypomáhal steroidy

Ukrajinský vzpěrač Oleksij Torochtij přišel kvůli dopingu o zlatou medaili z olympijských her v Londýně v roce 2012. Nové testování moderními metodami usvědčilo vítěze kategorie do 105 kg z užití zakázaného steroidu turinabolu. Zlato by měl dodatečně získat Íránec Navab Nasírshelal, který původně skončil druhý s výkonem o jeden kilogram horším.

