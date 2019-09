Závodnice Jílková bojuje o místo v prestižní sérii W Series, myslí i na formuli 1

Do druhé sezony W Series se automaticky kvalifikovalo prvních 12 pilotek z inauguračního ročníku. Zbylých osm bude společně s dalšími závodnicemi, mezi které patří právě i Gabriela Jílková, bojovat o účast v další sezoně. Výběrový test ve Španělské Almeiře nebude podle Jílkové vůbec jednoduchý.

„Je vtipné to, že nám podali minimum informací. Myslím,že to je kvůli tomu, aby se na to člověk nemohl nějak extrémně připravit - buď to v ní je, nebo není. Jediné, co vím, je, že tam budu jezdit s formulí 3, se kterou se pak pojede příští sezona,“ říká pro Radiožurnál česká závodnice, kterou ve Španělsku čeká třídenní konfrontace s náročnými soupeřkami.

„Pročítala jsem si jména a když jsem viděla, že tam třeba jedna holka jela Le Mans a podobně, tak konkurence bude veliká. Jsem velký optimista, takže si myslím, že to půjde,“ věří si Gabriela Jílková.

Optimistický je před výběrovým testem i závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

„Podle mě u nás nemá mezi ženami konkurenci. Je to čtyřnásobná vítězka ankety Elišky Junkové, která se uděluje nejlepší české pilotce. Dokázala se uplatnit jak v motokárách, tak později ve formulích nebo mezi cestovními vozy. Z tohoto pohledu má dost zkušeností,“ myslí si Knoll.

Gabriela Jílková má velkou motivaci ve Španělsku uspět. Úspěšné závodnice v W Series by se totiž podle ní mohly v budoucnu dostat i do formule 1.

„Myslím, že to je jedna z velkých možností jak se tam dostat. Nemyslím, že jediná, ale hodně velká,“ říká Jílková.

Poslední ženou, která se v prestižním seriálu objevila, byla v roce 1992 Italka Giovanna Amatiová.